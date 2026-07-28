28 de julio de 2026
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San Martín

San Martín: menor está grave tras protagonizar un accidente vial

Un adolescente de 15 años está grave tras chocar mientras manejaba una moto en San Martín. Investigan la mecánica del accidente vial.

El menor quedó internado, en grave estado, en el hospital Central.&nbsp;

El menor quedó internado, en grave estado, en el hospital Central. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrido este martes en San Martín dejó a un adolescente de 15 años internado en terapia intensiva tras sufrir politraumatismos de gravedad. El siniestro involucró a una motocicleta en la que viajaban dos menores y un automóvil, en un tramo del carril Montecaseros.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.40, a unos 200 metros al norte del cruce con carril Norte. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, de 15 años, fue derivado de urgencia al Hospital Central, mientras que su acompañante, de 13 años, fue trasladado al Hospital Perrupato con diversas lesiones.

Las primeras pericias indican que la motocicleta circulaba en sentido contrario al del automóvil e invadió el carril de circulación del vehículo, aunque las causas del accidente vial continúan bajo investigación por parte de la Policía.

Investigan cómo se produjo el accidente vial en San Martín

De acuerdo con la información policial, un Volkswagen Voyage era conducido por una mujer de 45 años que circulaba de norte a sur por carril Montecaseros cuando fue impactado por una motocicleta Motomel 110 cc que transitaba en sentido sur-norte.

Por motivos que aún intentan establecer los peritos, la moto cruzó hacia el carril contrario y colisionó de frente contra el automóvil.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta, de 15 años, sufrió politraumatismos graves y fue derivado al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva. En tanto, el acompañante, de 13 años, fue asistido en el Hospital Perrupato con diagnóstico de politraumatismos.

La conductora del Volkswagen Voyage y su acompañante resultaron ilesas. En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la Comisaría 12ª y Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar la mecánica del accidente vial registrado en San Martín.

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