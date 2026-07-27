Investigan robo de herramientas en Malargüe y renuevan el llamado a no comprar robado

Otro robo que alimenta al mercado ilegal.

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Por Claudio Altamirano







Hurto de herramientas fue denunciado en Comisaría 24. Ocurrió en una vivienda ubicado al suroeste de Malargüe. Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un galpón sin medidas de seguridad y se llevaron maquinaria y otros elementos de trabajo. El hecho reaviva la preocupación por el incremento de robos contra la propiedad y el comercio ilegal de objetos sustraídos.

Policía de Mendoza inició una investigación para esclarecer un nuevo hecho contra la propiedad registrado en la ciudad de Malargüe. El episodio fue denunciado este domingo alrededor de las 14, cuando efectivos intervinieron tras un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que alertaba sobre un ilícito en una vivienda ubicada sobre calle Los Oblatos, en el barrio Nueva Esperanza, al suroeste de la ciudad.

Preocupación de hurtos en Malargüe De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, el propietario del inmueble relató a los uniformados que autores hasta el momento desconocidos ingresaron durante la madrugada de ayer a un galpón emplazado en el patio de la vivienda. Según la denuncia, el lugar no contaba con medidas de seguridad y los delincuentes aprovecharon esa circunstancia para sustraer dos percutores, una amoladora y diversas herramientas de trabajo, sin ejercer violencia sobre puertas o cerraduras.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 24 Malargüe y la Oficina Fiscal dispuso las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos robados. Los investigadores procuran reunir testimonios y otros indicios que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

El caso vuelve a poner en agenda la preocupación de vecinos por la reiteración de robos y hurtos en distintos sectores de Malargüe. Además del perjuicio económico que ocasionan estos delitos, muchas de las herramientas sustraídas constituyen el principal medio de trabajo de sus propietarios. Desde las autoridades también se insiste en la importancia de no adquirir herramientas, electrodomésticos u otros bienes de procedencia dudosa o sin documentación que acredite su origen. La compra de objetos robados alimenta el mercado ilegal, dificulta la recuperación de los bienes por parte de las víctimas y favorece la continuidad de este tipo de delitos contra la propiedad.