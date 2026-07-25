25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Sergio Uñac defendió en Malargüe el modelo minero de San Juan

El exgobernador afirmó que la minería transformó la economía sanjuanina y sostuvo que sin licencia social no existe desarrollo sostenible.

Sergio Uñac y su paso por Malargüe.

Sergio Uñac y su paso por Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, expuso en Malargüe el modelo minero desarrollado en su provincia, donde destacó el crecimiento de las inversiones, la generación de empleo y la diversificación productiva. Además, advirtió sobre los posibles efectos del RIGI en el empresariado nacional y remarcó que la licencia social es indispensable para cualquier proyecto.

El cierre de la Primera Jornada Minería y Desarrollo Sustentable, realizada en Malargüe, tuvo como uno de sus principales expositores al senador nacional sanjuanino Sergio Uñac, quien compartió la experiencia de San Juan como una de las provincias líderes en el desarrollo de la actividad minera en Argentina.

Durante su presentación, el exgobernador sanjuanino repasó el proceso que permitió consolidar un esquema de crecimiento basado en la minería, aunque aclaró que el sector no desplazó a las actividades tradicionales, sino que las fortaleció mediante nuevas inversiones y mayor dinamismo económico.

Minería y desarrollo regional

En diálogo con SITIO ANDINO, Sergio Uñac sostuvo que en San Juan fue posible alcanzar una diversificación productiva, destacando que la minería apuntaló y "potenció" actividades históricas del oasis, como la agricultura, además de potenciar el turismo y otros sectores vinculados a los servicios.

En ese contexto afirmó que "La minería en San Juan vino a marcar un antes y un después", al considerar que la actividad permitió transformar la economía regional mediante el ingreso de importantes inversiones privadas, el desarrollo de infraestructura y la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

San Juan y proyectos mineros de envergadura

Otro de los ejes de su exposición fue el Proyecto Vicuña, considerado uno de los desarrollos cupríferos más relevantes del país. El emprendimiento tiene su epicentro en el departamento Iglesia, donde avanza el yacimiento Josemaría, e integra además el depósito Filo del Sol, ubicado sobre la frontera entre Argentina y Chile.

Sergio Uñac explicó que este proyecto podría consolidar a San Juan como el principal polo cuprífero argentino y uno de los distritos mineros con mayor proyección internacional. Sin embargo, manifestó reparos respecto de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que este esquema impulsado por el Gobierno nacional podría generar dificultades para el empresariado argentino e, incluso, afectar la participación de trabajadores nacionales.

Finalmente, el senador hizo especial hincapié en la sustentabilidad de la actividad. En ese sentido sostuvo que "la minería debe generar desarrollo sustentable, porque sin eso cae en saco roto", ya que ello pone en discusión la licencia social, remarcando que "es el principal activo" y concluyendo que "no hay minería sin licencia social".

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