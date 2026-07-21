21 de julio de 2026
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Clases

Por la nieve, clases suspendidas en un departamento y una localidad de Mendoza

La medida es para los turnos vespertino y nocturno, debido a intensas nevadas y lluvias en la zona. En el resto de la provincia, clases con normalidad.

Sin clases en escuelas de un departamento y una localidad de alta montaña.

Sin clases en escuelas de un departamento y una localidad de alta montaña.

Foto: Cristian Lozano

La decisión fue informada por la Dirección General de Escuelas (DGE), por recomendación de la Dirección de Defensa Civil en base a los reportes climáticos.

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", indicaron desde la cartera comandada por Tadeo García Zalazar.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Pronóstico: por qué suspendieron las clases en Malargüe y Uspallata este martes 21 de julio

Según los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y de Defensa Civil, las precipitaciones níveas en Uspallata continuarán a lo largo de la jornada. En la comuna sureña, en tanto, se registran lluvias y nevizcas, además de mucho frío.

Las condiciones en la localidad de alta montaña podrían mejorar el miércoles, aunque la decisión de retomar la actividad escolar dependenderá de lo que defina mañana la DGE.

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