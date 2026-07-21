Por la nieve, clases suspendidas en un departamento y una localidad de Mendoza

La decisión fue informada por la Dirección General de Escuelas (DGE), por recomendación de la Dirección de Defensa Civil en base a los reportes climáticos.
"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", indicaron desde la cartera comandada por Tadeo García Zalazar.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
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Según los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y de Defensa Civil, las precipitaciones níveas en Uspallata continuarán a lo largo de la jornada. En la comuna sureña, en tanto, se registran lluvias y nevizcas, además de mucho frío.
Las condiciones en la localidad de alta montaña podrían mejorar el miércoles, aunque la decisión de retomar la actividad escolar dependenderá de lo que defina mañana la DGE.