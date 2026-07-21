Por la nieve, clases suspendidas en un departamento y una localidad de Mendoza

Sin clases en escuelas de un departamento y una localidad de alta montaña.

Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas, las clases presenciales en los turnos vespertino y noche en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento de Malargüe y la localidad de Uspallata (Las Heras) fueron suspendidas este martes 21 de julio.

La decisión fue informada por la Dirección General de Escuelas (DGE), por recomendación de la Dirección de Defensa Civil en base a los reportes climáticos.

" La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza ", indicaron desde la cartera comandada por Tadeo García Zalazar.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad .

Pronóstico: por qué suspendieron las clases en Malargüe y Uspallata este martes 21 de julio

Según los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y de Defensa Civil, las precipitaciones níveas en Uspallata continuarán a lo largo de la jornada. En la comuna sureña, en tanto, se registran lluvias y nevizcas, además de mucho frío.

Las condiciones en la localidad de alta montaña podrían mejorar el miércoles, aunque la decisión de retomar la actividad escolar dependenderá de lo que defina mañana la DGE.