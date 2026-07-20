Regreso a clases en Mendoza: alertan por demoras de hasta 40 minutos en los accesos Este y Sur

Obras en los principales Accesos al área metropolitana generan complicaciones en el tránsito.

El regreso a clases este lunes tras el receso invernal traerá consigo un fuerte incremento del tránsito en el Gran Mendoza y, en ese contexto, el Gobierno provincial advirtió sobre demoras importantes en los accesos Este y Sur por las obras viales en ejecución .

Desde este 20 de julio, con la reactivación de la rutina escolar y laboral, se espera una circulación más intensa que obligará a planificar los tiempos de viaje , especialmente en los principales ingresos al área metropolitana.

En el Acceso Sur , el aumento del flujo vehicular ya anticipa demoras estimadas de entre 10 y 20 minutos , principalmente en los horarios pico.

Desde Azcuénaga hasta Anchorena (sentido sur-norte)

Entre Paso y Boedo (sentido norte-sur)

Continúan las obras en el Acceso Sur, que generan demoras en el tránsito. Foto: Daniel Cano

En esa zona se ejecuta una obra de ampliación que incluye la incorporación de un tercer carril, reasfaltado completo y la construcción de nuevos puentes.

Desde el Gobierno aseguraron que no habrá cortes totales, ya que se mantendrán dos carriles habilitados por mano. Sin embargo, la circulación será más lenta por la presencia de maquinaria y operarios en la calzada, lo que impactará tanto en vehículos particulares como en el transporte escolar.

Desvíos y mayor complejidad en el Acceso Este

El panorama será más complejo para quienes ingresen desde la zona Este. Allí, las autoridades prevén demoras de entre 30 y 40 minutos, en un esquema de tránsito dinámico.

Las intervenciones se extienden en Guaymallén:

Desde la calle Lamadrid (Maipú)

Hasta la zona de Tirasso

En ese sector se desarrolla una obra de gran escala, con casi 20 kilómetros de refuncionalización, que avanza incluso por encima de los plazos previstos.

Continúan las obras en el Acceso Este, por lo que recomiendan planificar los viajes con tiempo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los trabajos incluyen:

Desvíos permanentes que van cambiando según el avance de obra

Tramos con doble circulación provisoria

Canalización del tránsito en sectores específicos

Por eso, desde el Ejecutivo recomiendan prestar especial atención a la señalización y consultar aplicaciones de navegación en tiempo real para evitar embotellamientos.

Un lunes complicado para el tránsito en Mendoza

El inicio de clases marca un punto de inflexión en la circulación vehicular, con una convivencia más exigente entre conductores y obras en ejecución.

En ese escenario, las autoridades insisten en una recomendación central: salir con mayor anticipación y planificar los recorridos, especialmente en los horarios de ingreso y salida de las escuelas.

El objetivo es evitar complicaciones mayores en una semana que estará marcada por el regreso pleno de la actividad y por obras clave para la infraestructura vial del Gran Mendoza.