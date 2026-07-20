Regreso a clases en Mendoza: alertan por demoras de hasta 40 minutos en los accesos Este y Sur

El regreso a clases este lunes tras el receso invernal traerá consigo un fuerte incremento del tránsito en el Gran Mendoza y, en ese contexto, el Gobierno provincial advirtió sobre demoras importantes en los accesos Este y Sur por las obras viales en ejecución.
Desde este 20 de julio, con la reactivación de la rutina escolar y laboral, se espera una circulación más intensa que obligará a planificar los tiempos de viaje, especialmente en los principales ingresos al área metropolitana.
Demoras y obras en el Acceso Sur en el regreso a clases
En el Acceso Sur, el aumento del flujo vehicular ya anticipa demoras estimadas de entre 10 y 20 minutos, principalmente en los horarios pico.
Las complicaciones se concentrarán en dos tramos clave:
Desde Azcuénaga hasta Anchorena (sentido sur-norte)
Entre Paso y Boedo (sentido norte-sur)
Continúan las obras en el Acceso Sur, que generan demoras en el tránsito.
Desde el Gobierno aseguraron que no habrá cortes totales, ya que se mantendrán dos carriles habilitados por mano. Sin embargo, la circulación será más lenta por la presencia de maquinaria y operarios en la calzada, lo que impactará tanto en vehículos particulares como en el transporte escolar.
Desvíos y mayor complejidad en el Acceso Este
El panorama será más complejo para quienes ingresen desde la zona Este. Allí, las autoridades prevén demoras de entre 30 y 40 minutos, en un esquema de tránsito dinámico.