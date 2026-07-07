A las obras del Acceso Este, se suman las del Acceso Sur: desde cuándo y cómo afectará al tránsito

Mientras continúan las obras en el Acceso Este con demoras y desvíos que impactan a diario en miles de conductores, el Gobierno provincial confirmó que este miércoles 8 de julio comenzarán los trabajos de refuncionalización del Acceso Sur , otro de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

Se trata de una intervención sobre 16 kilómetros de la Ruta 40, en Luján de Cuyo , entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo , con una inversión de más de 57 millones de dólares provenientes del Fondo del Resarcimiento . El objetivo es mejorar la circulación en una vía por la que transitan unos 70.000 vehículos por día .

A diferencia de lo que ocurre actualmente en el Acceso Este, donde hay cortes, desvíos y demoras de hasta 25 minutos en horas pico, en el Acceso Sur la primera etapa no implicará interrupciones directas en la circulación .

Inician las obras de remodelación en un tramo clave del Acceso Sur.

Según informaron desde Vialidad, los trabajos iniciales se concentrarán en las banquinas , con dos frentes de obra:

En sentido sur-norte (margen este), entre Azcuénaga y Anchorena

En sentido norte-sur (margen oeste), entre Paso y Boedo

Esto permitirá que los vehículos circulen de manera habitual, aunque se pidió transitar con extrema precaución por la presencia de maquinaria y operarios en la zona, por lo tanto la circulación en la zona podría verse con mayores demoras que lo habitual.

De todos modos, el antecedente inmediato del Acceso Este genera preocupación entre los usuarios. Allí, las intervenciones en Guaymallén y Maipú obligaron a reducir calzadas, implementar desvíos dinámicos y hasta prohibir estacionamiento en colectoras, lo que derivó en demoras sostenidas, especialmente en horarios pico.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué obras se harán en el Acceso Sur

El proyecto contempla una transformación estructural del corredor, con el objetivo de aumentar su capacidad y mejorar la seguridad vial en una zona clave para la conexión productiva y turística.

Entre las principales intervenciones se destacan:

Una tercera trocha por sentido entre Paso y Azcuénaga.

entre Paso y Azcuénaga. Construcción de tres nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola).

(Malabia, Castro Barros y Zapiola). Ensanche de los puentes existentes en Bulnes y Anchorena.

en Bulnes y Anchorena. Nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga.

en Aráoz y Azcuénaga. Reconstrucción completa de la calzada en el tramo hacia Ruta 7.

Según el Gobierno, estas mejoras permitirán reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito, separando la circulación local del transporte de carga en un corredor clave del sistema bioceánico.

Por ahora, desde el Ejecutivo aseguran que el Acceso Sur no tendrá afectaciones directas en esta primera etapa, aunque el avance de los trabajos implicará nuevas restricciones en los próximos meses, que serán oportunamente informadas.