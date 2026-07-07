7 de julio de 2026
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Acceso Sur

A las obras del Acceso Este, se suman las del Acceso Sur: desde cuándo y cómo afectará al tránsito

Inicia la refuncionalización de un tramo clave de la Ruta 40 en Luján. Aunque en la primera etapa no habrá cortes, se suma a los trabajos en el Acceso Este, que ya generan demoras.

Nuevas obras en un acceso clave del Gran Mendoza.

Nuevas obras en un acceso clave del Gran Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Se trata de una intervención sobre 16 kilómetros de la Ruta 40, en Luján de Cuyo, entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo, con una inversión de más de 57 millones de dólares provenientes del Fondo del Resarcimiento. El objetivo es mejorar la circulación en una vía por la que transitan unos 70.000 vehículos por día.

Inician las obras de remodelación en un tramo clave del Acceso Sur.

Inician las obras de remodelación en un tramo clave del Acceso Sur.

Cómo serán los trabajos en el Acceso Sur y qué pasará con el tránsito

A diferencia de lo que ocurre actualmente en el Acceso Este, donde hay cortes, desvíos y demoras de hasta 25 minutos en horas pico, en el Acceso Sur la primera etapa no implicará interrupciones directas en la circulación.

Según informaron desde Vialidad, los trabajos iniciales se concentrarán en las banquinas, con dos frentes de obra:

  • En sentido sur-norte (margen este), entre Azcuénaga y Anchorena
  • En sentido norte-sur (margen oeste), entre Paso y Boedo

Esto permitirá que los vehículos circulen de manera habitual, aunque se pidió transitar con extrema precaución por la presencia de maquinaria y operarios en la zona, por lo tanto la circulación en la zona podría verse con mayores demoras que lo habitual.

De todos modos, el antecedente inmediato del Acceso Este genera preocupación entre los usuarios. Allí, las intervenciones en Guaymallén y Maipú obligaron a reducir calzadas, implementar desvíos dinámicos y hasta prohibir estacionamiento en colectoras, lo que derivó en demoras sostenidas, especialmente en horarios pico.

Qué obras se harán en el Acceso Sur

El proyecto contempla una transformación estructural del corredor, con el objetivo de aumentar su capacidad y mejorar la seguridad vial en una zona clave para la conexión productiva y turística.

Entre las principales intervenciones se destacan:

  • Una tercera trocha por sentido entre Paso y Azcuénaga.
  • Construcción de tres nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola).
  • Ensanche de los puentes existentes en Bulnes y Anchorena.
  • Nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga.
  • Reconstrucción completa de la calzada en el tramo hacia Ruta 7.

Según el Gobierno, estas mejoras permitirán reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito, separando la circulación local del transporte de carga en un corredor clave del sistema bioceánico.

Por ahora, desde el Ejecutivo aseguran que el Acceso Sur no tendrá afectaciones directas en esta primera etapa, aunque el avance de los trabajos implicará nuevas restricciones en los próximos meses, que serán oportunamente informadas.

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