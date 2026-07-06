6 de julio de 2026
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Vacaciones de invierno

Mendoza comenzó las vacaciones de invierno y la DGE ya definió la fecha de fin de clases

Con el inicio de las vacaciones de invierno en todos los niveles y modalidades, la DGE ratificó el calendario para la segunda mitad del 2026.

Mendoza comenzó las vacaciones de invierno y la DGE ya definió la fecha de fin de clases.

Mendoza comenzó las vacaciones de invierno y la DGE ya definió la fecha de fin de clases.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Tal como estaba previsto en el calendario escolar de la provincia de Mendoza, este lunes 6 de julio se dio inicio formal a las vacaciones de invierno 2026. La medida, dispuesta por la Dirección General de Escuelas, alcanza a los alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto para establecimientos de gestión estatal como privada.

Cabe destacar que otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y San Luis también comenzaron su periodo de descanso en esta misma fecha.

Unos 500 mil estudiantes mendocinos regresaron a clases, tras el receso invernal.

Unos 500 mil estudiantes mendocinos regresaron a clases, tras el receso invernal.

Vacaciones de invierno, en marcha: ¿cuándo terminan las clases en Mendoza?

Junto con el inicio del receso de julio, la DGE ratificó cómo se estructurará el tramo final del ciclo lectivo 2026. Para aquellos alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario que cumplan regularmente con los objetivos pedagógicos y no adeuden espacios curriculares, las clases finalizarán el viernes 27 de noviembre.

Por su parte, el período de intensificación y recuperación de saberes -destinado de forma exclusiva a los estudiantes que tengan materias pendientes o deban reforzar contenidos- se desarrollará desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 18 de diciembre.

Los alumnos que no adeuden materias terminan las clases el 27 de noviembre.

Los alumnos que no adeuden materias terminan las clases el 27 de noviembre.

De acuerdo al cronograma oficial, el martes 22 de diciembre concluirá la actividad de todo el alumnado y del cuerpo docente, mientras que los equipos directivos completarán sus tareas el miércoles 23 de diciembre.

Con esta planificación, las autoridades provinciales aseguran el cumplimiento estricto del piso de 190 días de clases obligatorios establecidos para este año.

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