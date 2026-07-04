4 de julio de 2026
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Sitio Andino
MMAMM

El MMAMM inaugura "Monstriña itinerante" en vacaciones de invierno

La exposición “Monstriña itinerante” se inaugurará el viernes 10 de julio en el MMAMM, con entrada gratuita y propuestas participativas para toda la familia.

María Verónica Ramírez desembarca en la Municipalidad de Mendoza con su “Monstriña itinerante”.

María Verónica Ramírez desembarca en la Municipalidad de Mendoza con su “Monstriña itinerante”.

Por Sitio Andino Departamentales

El MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) será la primera parada de “Monstriña itinerante”, la exposición que sale de Buenos Aires con el objetivo de iniciar un recorrido nacional del entrañable personaje creado por la artista visual, realizadora audiovisual y gestora cultural María Verónica Ramírez.

La inauguración será el viernes 10 de julio, de 17.00 a 20.00, con entrada sin costo, y dará inicio a una propuesta especialmente pensada para disfrutar durante las vacaciones de invierno, en el marco de la octava edición del ciclo municipal Ciudad de los Chicos 2026.

La muestra reúne más de 50 ilustraciones junto a estaciones participativas que invitan al público a jugar, imaginar y reflexionar. A través de un delicado lenguaje visual, Monstriña recorre el universo de los miedos, las preguntas y el descubrimiento de lo desconocido, construyendo una experiencia que interpela tanto a las infancias como a los adultos.

Monstriña desembarca en la Municipalidad de Mendoza

Desde su creación, en 2013, el personaje recorrió importantes festivales y espacios culturales de Portugal y Francia, además de destacados escenarios de Buenos Aires. A la distancia, desde Mendoza, también se puede conocer a Monstriña a través de la sección de Humor del diario Clarín.

La llegada de Monstriña a la Ciudad de Mendoza representa para su creadora “un sueño hecho realidad”. La obra de María Verónica Ramírez ha obtenido reconocimientos internacionales y conquistado públicos de todas las edades.

Ahora, a través del proyecto Monstriña itinerante, la propuesta aterriza finalmente en el museo municipal de la capital mendocina, con la intención de iniciar desde aquí un recorrido por el resto del país.

“Siempre el sueño fue que Monstriña pudiera viajar por el país. Es un país tan grande, con distancias enormes, y ahora se alinearon los astros. Con mucha alegría, la primera muestra de este recorrido será en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza”, expresó María Verónica Ramírez.

“Llegar a la Municipalidad de Mendoza es un sueño largamente acariciado”

La elección de la provincia, y de la capital mendocina en particular, no es casual. La artista explicó que el proyecto comenzó a gestarse hace varios años y que la concreción de esta exposición tiene un profundo valor simbólico.

“Llegar a la Ciudad de Mendoza es un sueño largamente acariciado. Empezamos a pensarlo junto con La Bancaria en 2019, luego llegó la pandemia y hoy, por fin, Monstriña va a desembarcar en vacaciones”, destacó Ramírez.

En ese sentido, la artista valoró el trabajo conjunto entre su equipo, La Bancaria y el equipo municipal de la Subsecretaría de Cultura para hacer posible la llegada de la muestra a Mendoza.

Obras inéditas y un recorrido interactivo

La exposición contará con numerosas obras inéditas y fue desarrollada junto a la curadora Sabina Villagra, directora del Museo del Barrilete, dedicado a las infancias en Córdoba. El proyecto también cuenta con la articulación del equipo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza y La Bancaria.

“Estamos trabajando con mucho entusiasmo junto al equipo del museo para hacer una muestra muy hermosa. Además de las obras habrá juegos y propuestas para que la gente participe. Queremos que sea una invitación a expresar los propios monstruos, perderles un poco el miedo y descubrir que también forman parte de nosotros”, señaló la artista.

María Verónica Ramírez fue, durante 25 años y hasta sus últimos días, la compañera de vida del humorista gráfico y dibujante Carlos Loiseau, conocido popularmente como Caloi.

Una propuesta para chicos y grandes en vacaciones de invierno

La experiencia propone una participación activa del público, con espacios donde cada visitante podrá dejar dibujos, reflexiones e imaginar su propia versión de Monstriña, reafirmando el carácter interactivo que distingue a sus exposiciones.

La muestra será uno de los atractivos de Ciudad de los Chicos 2026, ciclo que se desarrollará del martes 7 al sábado 18 de julio con una variada agenda de actividades y espectáculos en los espacios culturales de la capital mendocina.

Tras la inauguración del viernes 10, a las 17.00 horas, la muestra de Monstriña permanecerá abierta durante las vacaciones de invierno, todos los días de 10 a 19, con entrada sin costo.

Además, entre el 13 y el 18 de julio, se realizará diariamente a las 11.00 y a las 16.00 horas la Experiencia Interactiva Universo Monstriña, un recorrido guiado especialmente pensado para que niños, niñas y adultos se sumerjan en el imaginario del personaje a través del juego, la creatividad y la expresión artística.

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