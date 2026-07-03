3 de julio de 2026
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Carmensa

Carmensa prepara dos jornadas de tradición, música y fogata en San Pedro del Atuel

Desde la delegación de Carmensa destacaron el trabajo conjunto para recibir a vecinos y visitantes en dos jornadas cargadas de tradición

Fogata en Carmensa.

Fogata en Carmensa.

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El evento, que además es Fiesta Provincial, reunirá propuestas religiosas, culturales, deportivas y artísticas para toda la familia. El cierre tendrá uno de los momentos más esperados: el encendido de la reconocida fogata más grande del país.

Costa destacó que desde el municipio y la delegación se trabaja intensamente para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de dos jornadas cargadas de tradición, encuentro y participación comunitaria.

Actividades del sábado en San Pedro del Atuel

Las actividades comenzarán el sábado 4 de julio en el predio de los festejos patronales. Desde las 10, se realizará la apertura de stands, seguida por el tradicional Festival Ecuestre, uno de los principales atractivos de la celebración.

Durante la tarde se llevará a cabo la entrega de premios del certamen ecuestre y, desde las 21, el escenario principal recibirá a diferentes artistas locales.

En la primera jornada actuarán la Academia El Pampa, la Academia Alma Gaucha, Guadalupe Fernández y Germán Olivares, quienes ofrecerán un espectáculo de música y danza para cerrar la noche.

Misa, desfile y almuerzo oficial

El domingo 5 de julio, las actividades comenzarán con el tradicional programa protocolar. A las 10.30 se celebrará la Misa en la Capilla San Pedro Apóstol. Posteriormente, tendrá lugar el desayuno y la entrega de escrituras en el Centro de Jubilados.

Al mediodía se desarrollará el Desfile Cívico Escolar sobre avenida San Martín y luego se realizará el tradicional almuerzo oficial en el polideportivo.

Festival ecuestre, música y propuestas para toda la familia

Por la tarde, el predio volverá a convertirse en el centro de la fiesta con una nueva edición del Festival Ecuestre.

También habrá actividades recreativas para los más pequeños, con entrega de chocolate, la presentación del grupo Las Voces del Atuel, la premiación del certamen ecuestre y la actuación del Ballet Kiev.

De esta manera, la celebración combinará propuestas para todas las edades, en una jornada pensada para disfrutar en familia.

La fogata más grande del país, el momento más esperado

Uno de los momentos centrales de los festejos llegará desde las 19, con el show musical de Los Bándalos, que será la antesala del tradicional encendido de la fogata.

El encendido está previsto para las 20 y será nuevamente uno de los grandes atractivos de la celebración. Se trata de un espectáculo que año tras año convoca a miles de personas y que distingue a San Pedro del Atuel como sede de la fogata más grande del país.

Tras el encendido, Los Bándalos continuarán con su presentación para cerrar los Festejos Patronales en honor a San Pedro Apóstol.

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