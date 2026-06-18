18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Carmensa

Carmensa se prepara para los festejos de San Pedro Apóstol

Los festejos de San Pedro Apóstol se realizarán el 4 y 5 de julio en Carmensa, con actividades comunitarias, desfile y el tradicional almuerzo.

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Por Sitio Andino Departamentales

Los preparativos para una nuevo aniversario de los festejos de San Pedro Apóstol avanzan en Carmensa, departamento de General Alvear, donde vecinos, instituciones y organizaciones trabajan en las distintas actividades previstas para los días 4 y 5 de julio.

El tradicional almuerzo, una de las actividades más esperadas en Carmensa

Entre las propuestas más convocantes se encuentra el tradicional almuerzo organizado por la Escuela de Educación Técnica N° 4-171 Preceptora Hilda Mabel Coria.

La comunidad educativa trabaja desde hace meses en la elaboración de los productos que formarán parte del menú, en una tarea que involucra directamente a estudiantes, docentes y directivos.

La delegada distrital Norma Costa destacó la expectativa que genera la celebración e invitó a toda la comunidad a participar. “Invitarlos a todos, el evento va a ser el 4 y 5 de julio, tenemos actividades los dos días. El 5 ya sabemos que tenemos la parte del desfile y seguimos con las demás propuestas de la fiesta”, expresó.

Además, remarcó la importancia del almuerzo dentro de los festejos: “El almuerzo es una parte importante, trabajan muchísimo todos los años”.

Los estudiantes elaboran los productos del menú

La directora del establecimiento, Emilce Nesteruk, explicó que los estudiantes participan activamente en cada etapa de producción. “Estamos preparando jamón, salame, cebollitas en escabeche y berenjenas. Todo ese trabajo lo hacen los alumnos en las diferentes prácticas de elaboración que tienen a lo largo del año”, señaló.

La propuesta, además de formar parte de los festejos, tiene un fuerte sentido educativo y productivo. “La intención es que los estudiantes no solo conozcan el proceso de elaboración, sino también todo el proceso de comercialización de los productos”, indicó la directora.

Cómo conseguir las tarjetas para el almuerzo en Carmensa

Las tarjetas para el almuerzo ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la escuela, a través de docentes de la institución, mediante la Delegación Municipal de Carmensa o por las redes sociales del establecimiento.

El valor de la tarjeta es de $38.000 e incluye entrada, plato principal, bebidas y postre. De esta manera, Carmensa se prepara para vivir dos jornadas de encuentro, tradición y participación comunitaria en honor a San Pedro Apóstol.

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