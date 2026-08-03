3 de agosto de 2026
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Quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto, según las últimas encuestas en redes

Crece la tensión en Gran Hermano para la gala de eliminación. Conocé qué dicen las encuestas en redes sobre el próximo eliminado del reality.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto, según las últimas encuestas en redes

Quién se va de Gran Hermano este lunes 3 de agosto, según las últimas encuestas en redes

Por Sitio Andino MuchoShow

La gala de eliminación de Gran Hermano de este lunes 3 de agosto promete máxima tensión dentro del reality tras una semana marcada por complots y sanciones. Con seis participantes en una placa negativa multitudinaria, los sondeos previos en las redes sociales marcan una contundente tendencia que perfila a la candidata para abandonar la casa.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en Gran Hermano?

Luego de las anulaciones de votos e irregularidades detectadas por la producción, los participantes que quedaron a la deriva del voto telefónico del público son:

  • Steffany "Campanita" Pereira
  • Solange Abraham
  • Matías Hanssen
  • Luana Fernández
  • Juan "Juanicar" Caruso
  • Alejandra Majluf

¿Qué dicen las encuestas sobre quién abandona el reality?

Al tratarse de una votación negativa donde la audiencia elige a quién expulsar, las miradas apuntan principalmente a un mano a mano entre Solange y Campanita. Según los datos actualizados a este lunes 3 de agosto en las principales comunidades digitales:

  • En la cuenta de X de Fefe Bongiorno (@fedeebongiorno): Campanita encabeza los votos para irse con el 47,1%, seguida muy de cerca por Solange con el 41,5%.
  • En la plataforma TuVotación (@gh_trivia): Solange lidera ampliamente la intención de voto negativo con un aplastante 84%, dejando a Campanita en segundo lugar con un 11,7%.
  • En el canal de Instagram de Diego Poggi: La tendencia se repite, ubicando a Solange en el primer puesto con más de 7.500 votos y a Campanita por detrás con 2.000 sufragios.

¿Cómo votar de manera oficial para la gala de eliminación?

Aunque las métricas en redes no forman parte del cómputo oficial de Telefe, suelen presagiar lo que ocurrirá en el estudio. Para emitir el voto decisivo, los espectadores pueden enviar un SMS con la palabra GH al 9009, escanear el código QR en pantalla o ingresar a las plataformas digitales del programa. El desenlace de esta placa clave se conocerá durante la emisión en vivo de esta noche.

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