Dos respiraron, el resto quedó en la cuerda floja: así está la placa de Gran Hermano

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa de cara a la gala de eliminación Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Tras la salida de Cinzia Francischiello del reality, Santiago del Moro reveló qué participantes fueron bajando de la placa a medida que se confirmaba que eran los menos votados negativamente por el público.

La primera salvada fue Yanina Zilli, quien festejó emocionada y expresó: “Gracias a la gente por bancarme hasta acá... Feliz de pasar esta etapa aquí”.

Más tarde, Mariela Prieto también recibió el respaldo de la audiencia y consiguió abandonar la placa de nominados. De esta manera, la lista definitiva de participantes en riesgo quedó conformada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany "Campanita" Pereira, Solange “Sol” Abraham, Juan “Juanicar” Caruso y Luana Fernández., quienes se enfrentarán en la gala de eliminación para definir quién abandonará la casa.

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