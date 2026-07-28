28 de julio de 2026
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Gran Hermano

El público habló fuerte y claro: una eliminación en Gran Hermano que arrasó en las urnas

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

El público habló fuerte y claro: una eliminación en Gran Hermano que arrasó en las urnas
El público habló fuerte y claro: una eliminación en Gran Hermano que arrasó en las urnas
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco jugadores quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban mantenerse en competencia. La primera en asegurarse una semana más dentro de la casa fue Paganini, que celebró con alegría la decisión del público. Poco después, Hanssen también recibió la noticia de su continuidad.

Más adelante, Prieto logró salir de placa y festejó con una enorme euforia, lo que dejó un mano a mano decisivo entre Cola y Majluf.

Sebastián Cola es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Sebastián Cola es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Sebastián Cola debía abandonar la casa tras convertirse en el participante más votado negativamente por el público, con el 77,2% de los votos.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Catalina “Titi” Tcherkaski
  • Nenu López
  • Leandro Nigro (placa planta)
  • Andrea del Boca (abandono por decisión propia)
  • Manuel Ibero
  • Juan Carlos López (JC)
  • Emanuel Di Gioia
  • Sebastián Cola

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