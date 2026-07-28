El público habló fuerte y claro: una eliminación en Gran Hermano que arrasó en las urnas

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco jugadores quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen.
A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban mantenerse en competencia. La primera en asegurarse una semana más dentro de la casa fue Paganini, que celebró con alegría la decisión del público. Poco después, Hanssen también recibió la noticia de su continuidad.
Más adelante, Prieto logró salir de placa y festejó con una enorme euforia, lo que dejó un mano a mano decisivo entre Cola y Majluf.
Sebastián Cola es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Sebastián Cola debía abandonar la casa tras convertirse en el participante más votado negativamente por el público, con el 77,2% de los votos.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)