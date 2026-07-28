El público habló fuerte y claro: una eliminación en Gran Hermano que arrasó en las urnas

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco jugadores quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen .

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban mantenerse en competencia. La primera en asegurarse una semana más dentro de la casa fue Paganini , que celebró con alegría la decisión del público. Poco después, Hanssen también recibió la noticia de su continuidad.

Más adelante, Prieto logró salir de placa y festejó con una enorme euforia, lo que dejó un mano a mano decisivo entre Cola y Majluf .

Sebastián Cola es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Sebastián Cola debía abandonar la casa tras convertirse en el participante más votado negativamente por el público, con el 77,2% de los votos.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nenu López

Leandro Nigro (placa planta)

Andrea del Boca (abandono por decisión propia)

Manuel Ibero

Juan Carlos López (JC)

Emanuel Di Gioia

Sebastián Cola

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