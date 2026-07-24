24 de julio de 2026
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Gran Hermano

La paz duró menos que un suspiro: Charlotte, Pincoya y un nuevo cruce en Gran Hermano

Charlotte Caniggia y Pincoya volvieron a cruzarse en Gran Hermano y la tensión paralizó la casa más famosa del país. Conocé cómo fue el fuerte enfrentamiento.

La paz duró menos que un suspiro: Charlotte, Pincoya y un nuevo cruce en Gran Hermano

La paz duró menos que un suspiro: Charlotte, Pincoya y un nuevo cruce en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Charlotte y Pincoya protagonizaron un nuevo y picante cruce que dejó a toda la casa en silencio.

Así fue el explosivo cruce entre Charlotte y Pincoya en Gran Hermano

Todo comenzó cuando ambas protagonistas se encontraban junto al resto de sus compañeros en una de las salas de la casa más famosa del país.

Jennifer "Pincoya" Torres tomó la palabra y comenzó: "Soy una que no le tengo miedo a nada. De careta no tengo nada. Hay gente que no le gusta lo que digo... El Cola es el faldero de la Charlotte y a mí me tratan de agresiva... Tu amiga es peor de agresiva que yo porque ella tira cosas y no le importa si le llega a alguien. Charlotte, no te vengas a hacer la buena porque la gente lo ve todo".

Ante esas declaraciones, Charlotte Caniggia no tardó en responder: "Sos tan fantasma... Se te va a caer la careta a vos. Pinocha, dejá de mentir". La tensión fue en aumento hasta que la participante chilena se levantó y se le plantó cara a cara, a los gritos. Mientras el enfrentamiento escalaba, el resto de los jugadores permaneció en absoluto silencio, siguiendo con atención cada palabra del intenso cruce.

Sin bajar el tono, Charlotte continuó: "¿Por qué tenés que venir acá? Andá a tu lugar. Andate a tu casa, estás en placa... Andá a fantasmear a otro lado. Ojalá te echen, chilena mentirosa. Te quiero afuera".

Tras varios minutos de máxima tensión, la discusión no pasó a mayores y, de a poco, ambas participantes dieron por terminado el enfrentamiento. Con el correr de los minutos, el clima dentro de la casa comenzó a distenderse y los jugadores retomaron la convivencia.

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