22 de julio de 2026
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Gran Hermano

¡Que empiecen los nervios! La nueva líder de Gran Hermano ya tiene el poder en sus manos

Una jugadora se quedó con el liderazgo de la semana en Gran Hermano y obtuvo un poder clave que podría cambiar el rumbo del juego. Enterate quién es.

¡Que empiecen los nervios! La nueva líder de Gran Hermano ya tiene el poder en sus manos

¡Que empiecen los nervios! La nueva líder de Gran Hermano ya tiene el poder en sus manos

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas se disputó una nueva prueba del líder en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Tras imponerse en el desafío, una participante obtuvo beneficios que podrían cambiar por completo el rumbo del juego. Mirá de quién se trata.

Qué beneficios obtuvo "Campanita" tras convertirse en líder de Gran Hermano

Según se pudo ver en la transmisión, Steffany "Campanita" Pereira se convirtió en la líder de la semana 22 de Gran Hermano Generación Dorada. De acuerdo con lo anunciado por Santiago del Moro, como beneficio obtuvo la clásica inmunidad, una ventaja clave en esta etapa decisiva de la competencia.

Sin embargo, ese no será su único poder. La participante paraguaya también deberá quitarles la posibilidad de nominar a cuatro jugadores, una decisión que podría modificar por completo la estrategia dentro de la casa y alterar el rumbo del juego.

Además, el conductor aclaró que este beneficio también podrá aplicarse a cualquiera de los ocho exparticipantes de Gran Hermano que reingresaron para acompañar y asesorar a los concursantes que continúan en competencia, por lo que la jugada de Steffany podría tener un impacto aún mayor en el reality.

Steffany

Steffany "Campanita" Pereira n la nueva líder de la semana en Gran Hermano

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