¡Que empiecen los nervios! La nueva líder de Gran Hermano ya tiene el poder en sus manos

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Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas se disputó una nueva prueba del líder en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Tras imponerse en el desafío, una participante obtuvo beneficios que podrían cambiar por completo el rumbo del juego. Mirá de quién se trata.

Qué beneficios obtuvo "Campanita" tras convertirse en líder de Gran Hermano Según se pudo ver en la transmisión, Steffany "Campanita" Pereira se convirtió en la líder de la semana 22 de Gran Hermano Generación Dorada. De acuerdo con lo anunciado por Santiago del Moro, como beneficio obtuvo la clásica inmunidad, una ventaja clave en esta etapa decisiva de la competencia.

Sin embargo, ese no será su único poder. La participante paraguaya también deberá quitarles la posibilidad de nominar a cuatro jugadores, una decisión que podría modificar por completo la estrategia dentro de la casa y alterar el rumbo del juego.

Además, el conductor aclaró que este beneficio también podrá aplicarse a cualquiera de los ocho exparticipantes de Gran Hermano que reingresaron para acompañar y asesorar a los concursantes que continúan en competencia, por lo que la jugada de Steffany podría tener un impacto aún mayor en el reality.

Steffany "Campanita" Pereira n la nueva líder de la semana en Gran Hermano Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.