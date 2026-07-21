21 de julio de 2026
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Gran Hermano

Quiso endulzarle el sueño, pero la reacción fue todo menos dulce en Gran Hermano

Una broma que parecía inocente terminó desatando el enojo de un participante en Gran Hermano. Mirá qué pasó y cómo reaccionó el hermanito afectado.

Quiso endulzarle el sueño, pero la reacción fue todo menos dulce en Gran Hermano

Quiso endulzarle el sueño, pero la reacción fue todo menos dulce en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una jugadora le hizo una broma a otro hermanito y terminó desatando una furiosa reacción.

La broma de Campanita que desató el enojo de Matías Hanssen en Gran Hermano

Todo comenzó cuando Matías Hanssen iba a acostarse en su cama. De manera sorpresiva, se encontró con azúcar sobre el colchón, lo que desató una furiosa reacción del participante. "Mirá todo el azúcar que me pusieron en la cama. Me lo hicieron a propósito".

De repente, ingresó Steffany "Campanita" Pereira a la habitación y, ante el revuelo que se había generado, confesó: "Amado, eso es para qe tengas dulces sueños". Al participante afectado no le causó ninguna gracia y respondió: "O sea que robar está bien, pero eso también está bien. Después no llorés".

Pero eso no terminó ahí. Hanssen habló con Pincoya y le dijo: "Poner azucar debajo de la almohada es otro nivel de irrespetuoso. Soy un señor con todas. Es una falta de respeto". Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el episodio quedó como una de las tantas anécdotas que dejó la convivencia en la casa más famosa del país.

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