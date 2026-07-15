Gladys activó el modo Bomba y dejó una frase que sacudió a Gran Hermano: "Pasé mucha hambre"

En las últimas horas, Gladys La Bomba Tucumana fue consultada sobre su paso por Gran Hermano Generación Dorada y no esquivó la polémica. La cantante lanzó fuertes críticas contra el formato y recordó una difícil experiencia dentro de la casa más famosa.

Durante una entrevista con Intrusos, Gladys La Bomba Tucumana repasó su paso por Gran Hermano Generación Dorada y compartió su mirada sobre la convivencia dentro de la casa, así como el trato que reciben los participantes una vez que abandonan el reality.

Aunque aclaró que no tiene conflictos con la producción ni con el programa, fue contundente al referirse a quienes forman parte del juego: “Todo bien con ellos, con el formato, con Gran Hermano”. Sin embargo, agregó: “La gente que está ahí adentro es gente asquerosa, la verdad” .

La cantante también cuestionó la actitud de algunos analistas del ciclo hacia los eliminados. “Los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses, te tratan mal. Y eso es verdad, es indiscutible. Cuando salió Andrea también noté que no la trataron muy bien, como si fuésemos que está sentado en el sillón de los acusados", sostuvo.

Al recordar las condiciones de vida dentro de la casa, reconoció las dificultades que atravesó durante su estadía: “Soporté hambre, pasé mucho, mucha hambre y en vez de bajar de peso, engordé y no sé por qué. Bueno, debe ser porque comía polenta todos los días. Vos si entras ahí sabes que puede suceder eso. No me quejo de eso”.

Además, expresó su visión sobre la dinámica del juego y las conductas que, según ella, suelen ser premiadas por el público: “Ahí hay que jugar sucio, hay que ser malo, hay que ser atrevido, hay que ser ladrón, hay que ser todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano. Y a la gente le encanta eso”.

Pese a las críticas, Gladys aseguró que no se arrepiente de haber participado. Por el contrario, destacó que la experiencia le permitió reafirmar sus valores personales. “No, para nada. Me encantó la experiencia porque me demostré a mí misma que soy buena gente. No soy una mala leche, no soy una ladrona, no soy una mentirosa, no soy una desleal, como toda la gente que está ahí“, concluyó.

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