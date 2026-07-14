Se fue el que muchos daban por finalista en Gran Hermano y nadie lo podía creer

Se rompieron todos los pronósticos en Gran Hermano: adiós a uno de los favoritos

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Juan Carlos López, Luana Fernández, Manuel Ibero, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia .

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban continuar en competencia. El primero en ser salvado por el público fue Juan Carlos López , quien celebró con alivio su permanencia en la casa. Minutos después, Emanuel Di Gioia también aseguró su continuidad.

Más adelante, Yisela "Yipio" Pintos fue la siguiente participante en salir de placa. La última en ser salvada fue Sol Abraham , lo que dejó un impactante mano a mano entre Manuel Ibero y Luana Fernández para definir quién debía abandonar la competencia.

Manuel Ibero es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Manu fue el participante eliminado, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nenu López

Leandro Nigro (placa planta)

Andrea del Boca (abandono por decisión propia)

Manuel Ibero

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