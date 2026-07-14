14 de julio de 2026
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Gran Hermano

Se fue el que muchos daban por finalista en Gran Hermano y nadie lo podía creer

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Se rompieron todos los pronósticos en Gran Hermano: adiós a uno de los favoritos
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Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Juan Carlos López, Luana Fernández, Manuel Ibero, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban continuar en competencia. El primero en ser salvado por el público fue Juan Carlos López, quien celebró con alivio su permanencia en la casa. Minutos después, Emanuel Di Gioia también aseguró su continuidad.

Más adelante, Yisela "Yipio" Pintos fue la siguiente participante en salir de placa. La última en ser salvada fue Sol Abraham, lo que dejó un impactante mano a mano entre Manuel Ibero y Luana Fernández para definir quién debía abandonar la competencia.

Manuel Ibero es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Manuel Ibero es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Manu fue el participante eliminado, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Catalina “Titi” Tcherkaski
  • Nenu López
  • Leandro Nigro (placa planta)
  • Andrea del Boca (abandono por decisión propia)
  • Manuel Ibero

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