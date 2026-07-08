La despedida fue tan larga que casi le preparan la cama en Gran Hermano: a Cinzia le salió carísima

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, tras protagonizar un emotivo "Congelados" , Cinzia recibió una dura sanción que movilizó a toda la casa .

Gran Hermano vivió una de las noches más emotivas de la temporada. Durante una nueva edición de "Congelados", ingresó Dylan Gissi, futuro marido de Cinzia Francischiello , para protagonizar un reencuentro que conmovió a toda la casa .

Sin embargo, la emoción dio paso a la polémica. Una vez finalizado el tiempo permitido para la visita, el Big le pidió en reiteradas oportunidades a Dylan que abandonara la casa . El futbolista decidió desobedecer la orden y permaneció varios minutos más junto a su pareja para prolongar la despedida , una actitud que no cayó nada bien en la producción. Incluso, Gran Hermano le advirtió en ese momento que su conducta podía derivar en una sanción para Cinzia.

Finalmente, la advertencia se hizo realidad. Una vez concluido el "Congelados", el Big anunció una dura sanción frente a todos los participantes . "Mi casa tiene reglas para ustedes y para todo aquel que entra de visita. Hoy un familiar demoró su salida después de que se lo pidiera muchas veces. Esto no puede suceder ", comenzó.

Luego confirmó el castigo: "Cinzia, te informo que esta semana no podrás nominar. La semana que viene no vas a jugar la prueba del líder y, además, la casa competirá esta semana por el 50% del presupuesto. Chicos, mis reglas son claras y están para ser cumplidas", concluyó.

La decisión sorprendió a los participantes y generó malestar dentro de la casa, donde no tardaron en aparecer las quejas y los reproches por las consecuencias de lo ocurrido. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.