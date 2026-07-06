Gran Hermano: quién es el gran candidato a ser eliminado y una noche con grandes cambios

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Por Sitio Andino MuchoShow







La expectativa entre los fanáticos de Gran Hermano se encuentra en su punto máximo de cara a la esperada gala de este lunes 6 de julio. El reality más visto de la televisión argentina entra en etapas de definiciones clave y las encuestas en las redes sociales ya marcan una tendencia contundente sobre quién abandonará la casa.

Una placa al rojo vivo y el candidato de las encuestas Luego de que el voto positivo del público lograra salvar a 12 de los 19 participantes que se encontraban inicialmente en peligro —entre ellos figuras como Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel Ibero—, la placa definitiva de nominados quedó conformada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Uno de ellos colgará su micrófono de forma definitiva.

Como ya es costumbre en cada ciclo, los sondeos virtuales sirven de termómetro para anticipar la voluntad de los televidentes. La encuesta realizadas en diferentes resde sociales arrojaron números demoledores: Leandro Nigro concentra la mayor intención de voto negativo con el 68% de los cómputos. En la cuerda floja y bastante más atrás lo siguen Luana con el 33,2% y Mariela con el 29,1%, perfilando un mano a mano electrizante.

Santiago del Moro anticipó sorpresas para la gala El conductor del ciclo, Santiago del Moro, encendió las alarmas de los espectadores al revelar que el destino de los hermanitos podría dar un giro inesperado. Según adelantó, la gala de este lunes 6 de julio no será una transmisión tradicional, ya que la producción evalúa algunos cambios en cuanto a la dinámica del programa.

Durante el fin de semana se estuvo hablando por redes que este lunes habría eliminación múltiple pero el rumor fue desmentido por Santiago del Moro quien finalmente aclaró en vivo que habrá sólo un eliminado esta noche. La mecánica exacta de este movimiento de piezas se develará recién en vivo durante la emisión del programa.