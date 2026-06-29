29 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

El romance de Gran Hermano que cruzó la pantalla: Danelik y Brian Sarmiento iniciaron su convivencia

Los exparticipantes de Gran Hermano confirmaron su mudanza a un departamento en Belgrano. La historia de amor que nació en el reality y se consolidó.

El romance de Gran Hermano que cruzó la pantalla: Danelik y Brian Sarmiento iniciaron su convivencia&nbsp;

El romance de Gran Hermano que cruzó la pantalla: Danelik y Brian Sarmiento iniciaron su convivencia 

Por Sitio Andino MuchoShow

Las historias de amor televisivas no siempre resisten la rutina diaria, pero ellos demostraron que lo suyo va en serio. A tres meses de conocerse y enamorarse bajo el encierro de Gran Hermano Generación Dorada, la influencer Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento confirmaron que ya conviven en un departamento lejos del reality de Telefe.

¿Dónde decidieron instalarse y cómo es el nuevo hogar de la pareja?

Los jóvenes eligieron un moderno departamento de dos ambientes ubicado en el barrio porteño de Belgrano para concretar este ansiado proyecto de convivencia. A través de sus redes sociales, mostraron un recorrido por el inmueble completamente amoblado que cuenta con un cómodo living con sillón cama, un comedor para cuatro personas y una habitación matrimonial a la que bautizaron con humor como la "suite presidencial".

La vivienda dispone además de una cocina integrada con barra donde los mediáticos prometen compartir grandes momentos culinarios. "Acá se van a comer altos asadazos", anticipó Brian entre risas en los videos de presentación, mientras que Danelik no se quedó atrás y aseguró con picardía que en ese espacio se encargará de "tirar magia" con sus propias recetas de cocina.

¿Qué dijeron los protagonistas sobre este importante paso en sus vidas?

La feliz novedad generó un enorme revuelo entre los fanáticos del formato, quienes siguieron el romance desde sus inicios en el mes de febrero. Tras la eliminación definitiva del exjugador a comienzos de junio, el vínculo se fortaleció tanto en el exterior que la decisión de buscar un alquiler compartido no tardó en llegar para evitar las distancias de la rutina diaria.

"La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", redactó la creadora de contenido en un emotivo posteo que acompañó con imágenes de las llaves del inmueble.

Embed

Con las valijas listas y las cámaras apagadas, los jóvenes demuestran que su noviazgo no fue una simple estrategia de juego y apuestan todo a un proyecto de vida en común.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante escrachó a Telefe por una deuda

Cinco jugadores quedaron en la cuerda floja en Gran Hermano: mirá quiénes son

Susto en Gran Hermano: una participante cayó al suelo y encendió todas las alarmas

Gran Hermano dejó una placa inesperada tras una noche repleta de sorpresas

Misterio en Gran Hermano: una extraña voz obligó a Del Moro a dar explicaciones

¿Qué fue a hacer? El ingreso del Turco García a Gran Hermano generó todo tipo de reacciones

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron

Final inesperado en Gran Hermano: así terminó el versus más tenso de la gala

Lee además
Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, La India puso en duda su continuidad en la casa

Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, "La India" puso en duda su continuidad en la casa
¿Quién deja Gran Hermano? Así está la encuesta antes de la gala de eliminación

Sorpresa en Gran Hermano: las encuestas anticipan un posible eliminado
LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, La India puso en duda su continuidad en la casa

Gran Hermano: tras quebrarse por un mensaje familiar, "La India" puso en duda su continuidad en la casa

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata. 

Pérdidas totales: se incendió un conocido café de Uspallata