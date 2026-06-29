El romance de Gran Hermano que cruzó la pantalla: Danelik y Brian Sarmiento iniciaron su convivencia 

Las historias de amor televisivas no siempre resisten la rutina diaria, pero ellos demostraron que lo suyo va en serio. A tres meses de conocerse y enamorarse bajo el encierro de Gran Hermano Generación Dorada, la influencer Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento confirmaron que ya conviven en un departamento lejos del reality de Telefe.

Los jóvenes eligieron un moderno departamento de dos ambientes ubicado en el barrio porteño de Belgrano para concretar este ansiado proyecto de convivencia. A través de sus redes sociales, mostraron un recorrido por el inmueble completamente amoblado que cuenta con un cómodo living con sillón cama, un comedor para cuatro personas y una habitación matrimonial a la que bautizaron con humor como la "suite presidencial".

La vivienda dispone además de una cocina integrada con barra donde los mediáticos prometen compartir grandes momentos culinarios. "Acá se van a comer altos asadazos", anticipó Brian entre risas en los videos de presentación, mientras que Danelik no se quedó atrás y aseguró con picardía que en ese espacio se encargará de "tirar magia" con sus propias recetas de cocina.

¿Qué dijeron los protagonistas sobre este importante paso en sus vidas?

La feliz novedad generó un enorme revuelo entre los fanáticos del formato, quienes siguieron el romance desde sus inicios en el mes de febrero. Tras la eliminación definitiva del exjugador a comienzos de junio, el vínculo se fortaleció tanto en el exterior que la decisión de buscar un alquiler compartido no tardó en llegar para evitar las distancias de la rutina diaria.

"La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", redactó la creadora de contenido en un emotivo posteo que acompañó con imágenes de las llaves del inmueble.

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Con las valijas listas y las cámaras apagadas, los jóvenes demuestran que su noviazgo no fue una simple estrategia de juego y apuestan todo a un proyecto de vida en común.