Gran Hermano vivió una de sus noches más emotivas con el "Congelados" de Yanina Zilli y Juanicar

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se llevó a cabo una nueva edición de "Congelados", que tuvo como protagonistas a Yanina Zilli y Juanicar .

Mientras todos los participantes se encontraban reunidos en el salón principal de la casa de Gran Hermano, el Big dio la orden y quedaron completamente "Congelados" . En medio del silencio y para sorpresa de todos, la puerta giratoria se abrió y apareció Santino, el hijo de Yanina Zilli .

"Estamos orgullosos de vos y feliz de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada . Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto que es una etapa", le dijo el joven a la exvedette.

Durante el emotivo reencuentro, Santino le contó a Yanina que toda la familia se encontraba bien. Además, saludó especialmente a los participantes más cercanos a su madre y les agradeció por “cuidarla”. También aprovechó para hacerle un divertido pase de facturas al comentar que, “después de separarse unos meses, adoptó a otro hijo”, en referencia a Franco Zunino.

“Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, ma, te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, cerró antes de retirarse por la puerta giratoria. Una vez finalizado el "Congelados" y con los participantes nuevamente habilitados para moverse, Yanina Zilli celebró con emoción el ingreso de su hijo y agradeció el cariño recibido.

El conmovedor "Congelados" de Juanicar con su mamá Roxana

Cuando todo parecía haber terminado, llegó el turno de Juanicar. Tras una nueva orden del Big, los participantes volvieron a quedar "Congelados" y, segundos después, la puerta giratoria se abrió para dar paso a Roxana, la mamá del participante.

“Hay una cosa que nunca te dije. Vieron que a los padres nos pasa que creemos que nos equivocamos; algunas cosas las hacemos bien y otras no. Y, a veces, como hijos, juzgamos a nuestros padres", comenzó diciendo. Luego, visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, continuó: “Les puedo asegurar que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás, porque no nacimos sabiendo ser padres".

Embed - Congelados: Juanicar rompió en llanto con un extenso discurso de su mamá - Gran Hermano 2026

“Me amó sin reproches toda la vida, desde que lo tuve en la panza. Me miró y me amó. Cuando vino con su bicicleta a verme, en uno de los peores momentos de mi vida...”, agregó, provocando una profunda emoción entre los presentes.

Más adelante, destacó una de las cualidades que más admira de su hijo: “¿Sabés qué admiro de vos? Que hiciste un montón de cosas en tu vida: la película, recibir el Martín Fierro... Y nunca, jamás, te escuché decir dentro de esta casa: ‘Yo hice, yo hago, yo tengo’. Eso habla de tu humildad, porque Dios exalta a los humildes", expresó. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un posible "palito" dirigido a Andrea del Boca.

Tras dedicarle unas últimas palabras, Roxana se despidió de Juanicar y abandonó la casa, dejando un clima de profunda emoción entre los participantes.

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