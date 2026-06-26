Ya está la placa de Gran Hermano: estos participantes se juegan todo

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa .

Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Tras una cena marcada por reproches y fuertes cruces entre los participantes, cada uno debió revelar a quién quería fuera de la casa. Luego de ese incómodo momento, el conductor anunció quiénes lograron salir de placa gracias al voto positivo del público .

La primera en ser salvada fue Cinzia Francischiello , quien celebró emocionada su continuidad en el reality junto a sus aliadas, Sol Abraham y Pincoya. Minutos después, Andrea del Boca también dejó atrás el riesgo de eliminación y festejó emocionada su permanencia.

Embed - 4 jugadores bajaron de placa en una cena de nominados con público - Gran Hermano 2026

Más tarde fue el turno de Charlotte Caniggia, que también logró abandonar la placa, y finalmente Manuel Ibero completó la lista de participantes salvados. De esta manera, la placa definitiva de nominados quedó integrada por Emanuel Di Gioia, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen, quienes se enfrentarán en la gala de eliminación.

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