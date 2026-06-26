26 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Ya está la placa de Gran Hermano: estos participantes se juegan todo

Santiago del Moro confirmó quiénes salieron de la placa y quiénes siguen en riesgo en Gran Hermano 2026. En esta nota, todos los detalles.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano: la placa completa rumbo a la eliminación

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano: la placa completa rumbo a la eliminación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa y quiénes quedaron nominados en la placa negativa.

Gran Hermano definió su placa negativa

Antes de la gala de eliminación, Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión. Tras una cena marcada por reproches y fuertes cruces entre los participantes, cada uno debió revelar a quién quería fuera de la casa. Luego de ese incómodo momento, el conductor anunció quiénes lograron salir de placa gracias al voto positivo del público.

La primera en ser salvada fue Cinzia Francischiello, quien celebró emocionada su continuidad en el reality junto a sus aliadas, Sol Abraham y Pincoya. Minutos después, Andrea del Boca también dejó atrás el riesgo de eliminación y festejó emocionada su permanencia.

Embed - 4 jugadores bajaron de placa en una cena de nominados con público - Gran Hermano 2026

Más tarde fue el turno de Charlotte Caniggia, que también logró abandonar la placa, y finalmente Manuel Ibero completó la lista de participantes salvados. De esta manera, la placa definitiva de nominados quedó integrada por Emanuel Di Gioia, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen, quienes se enfrentarán en la gala de eliminación.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano dejó una placa inesperada tras una noche repleta de sorpresas

Misterio en Gran Hermano: una extraña voz obligó a Del Moro a dar explicaciones

¿Qué fue a hacer? El ingreso del Turco García a Gran Hermano generó todo tipo de reacciones

Un participante de Gran Hermano se burló de Messi y las redes no lo perdonaron

Final inesperado en Gran Hermano: así terminó el versus más tenso de la gala

Cuándo es la gala de eliminación en Gran Hermano y quiénes están al borde de abandonar la casa

El crudo relato de maltrato infantil de dos participantes de Gran Hermano

Las encuestas empiezan a definir al próximo eliminado de Gran Hermano y hay un nombre que se repite

Lee además
Una ex participante de Gran Hermano se cansó, escrachó a Telefe y reclamó deuda

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante escrachó a Telefe por una deuda
¿Abandona Gran Hermano? Se golpeó fuerte contra el suelo y todos quedaron en shock video

Susto en Gran Hermano: una participante cayó al suelo y encendió todas las alarmas
LO QUE SE LEE AHORA
Una ex participante de Gran Hermano se cansó, escrachó a Telefe y reclamó deuda

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante escrachó a Telefe por una deuda

Las Más Leídas

El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Curso Básico de Seguridad Privada es una oportunidad para acceder a una formación oficial.

Curso Básico de Seguridad Privada en Mendoza: cómo obtener la Credencial Azul y trabajar en el sector

Gabriela García Cobos, la fiscal que lidera la mega causa en San Rafael. 

Los primos acusados de una estafa millonaria en San Rafael, cada vez más complicados

La selección de Países Bajos la pasó muy bien en suelo mendocino.

Mirá la gran historia del niño mendocino que fue mascota de Países Bajos pero gritó campeón con Argentina

Ezequiel Garay apareció con vida y en buen estado de salud.

Encontraron en Santa Rosa al joven que había desaparecido en San Martín