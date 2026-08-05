¡Que alguien despierte a Yipio! El premio que ni ella podía creer que ganó en Gran Hermano

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Yisela "Yipio" Pintos ganó un extraordinario premio que dejó sin palabras a toda la casa.

Yipio tuvo una noche soñada en Gran Hermano y se quedó con un premio especial Todo comenzó cuando los participantes de Gran Hermano se enfrentaron a un nuevo desafío con un premio extraordinario. La consigna era simple, pero no por eso sencilla: quien encontrara la llave correcta y lograra abrir la puerta se quedaría con un beneficio muy especial.

En esta oportunidad, la suerte estuvo del lado de Yisela "Yipio" Pintos. La participante eligió la llave número 84, un número muy especial para ella porque le recuerda a su mamá, y consiguió abrir la puerta en el primer intento. El premio dejó a todos sin palabras: se ganó una vivienda completamente para ella.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí. Como parte del desafío, Yipio también obtuvo inmunidad, aseguró su lugar en la siguiente ronda y se convirtió en la líder de la semana. La uruguaya no pudo contener la emoción, rompió en llanto y celebró el histórico momento junto a sus compañeros, que la felicitaron por el increíble logro.

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