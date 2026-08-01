Que vaya preparando la valija: las encuestas no perdonan en Gran Hermano

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Tras varios días marcados por fuertes cruces y la salida de Cinzia Francischiello del reality , quedó definida la placa de nominados en la casa más famosa del país. En esta oportunidad, los participantes que deberán enfrentarse al voto del público son Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany "Campanita" Pereira, Solange "Sol" Abraham, Juan "Juanicar" Caruso y Luana Fernández .

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales . Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Solange "Sol" Abraham aparece como la participante más comprometida y encabeza varias encuestas de voto negativo. Detrás se ubican Steffany "Campanita" Pereira y Matías Hanssen , quienes también concentran un alto porcentaje de votos para abandonar la casa.

De todos modos, estas encuestas no son oficiales y sus resultados pueden modificarse hasta la gala de eliminación del lunes. Por el momento, la tendencia indica que uno de esos tres participantes tiene mayores probabilidades de convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano.

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