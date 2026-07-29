29 de julio de 2026
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Gran Hermano

El Teléfono Dorado sonó, Yanina Zilli atendió y nadie vio venir lo que ocurrió en Gran Hermano

El Teléfono Dorado de Gran Hermano volvió a convertirse en protagonista dentro de la casa más famosa. Zilli atendió y vivió un momento clave para el juego.

El Teléfono Dorado sonó, Yanina Zilli atendió y nadie vio venir lo que ocurrió en Gran Hermano

El Teléfono Dorado sonó, Yanina Zilli atendió y nadie vio venir lo que ocurrió en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Teléfono Dorado volvió a sonar, Yanina Zilli atendió y lo que pasó después sorprendió a todos.

Yanina Zilli fue la más rápida, atendió el Teléfono Dorado de Gran Hermano y tomó una decisión inesperada

Todo comenzó cuando los participantes se encontraban distribuidos en distintos rincones de la casa más famosa del país. Sin previo aviso y para sorpresa de todos, el Teléfono Dorado volvió a sonar, desatando un inmediato caos entre los jugadores.

Gracias a su rapidez (y esta vez sin caerse), Yanina Zilli logró atender el llamado y escuchó el mensaje del Big: "Hola, Zilli. ¿Cómo estás? Santiago te va a contar cuál es tu beneficio".

Una vez que todos se reunieron en el salón principal, Santiago del Moro reveló la primera parte del premio: "Quien atienda el Teléfono Dorado no podrá nominar mañana", una noticia que sorprendió tanto a los presentes como a la propia participante.

Sin embargo, eso no fue todo. Instantes después, el conductor agregó: "Esa es la parte fea, pero la parte buena es que vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana. Así que pensá en tu juego, en tu estrategia, en quién te conviene y quién no, que vaya al confesionario, de acuerdo a lo que intuyas".

Con la ventaja en sus manos y luego de analizar sus posibilidades dentro del juego, Zilli tomó una decisión estratégica. Finalmente, eligió a Selva, una de las invitadas que ingresó a la casa durante la última semana, para que tampoco pueda participar de la próxima nominación.

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