Más famosa que limpia: los exjugadores pusieron en evidencia la mugre de Gran Hermano

Hace poco, ocho exjugadores de distintas ediciones de Gran Hermano reingresaron a la casa más famosa del país. Sin embargo, hubo un detalle que los sorprendió desde el primer momento: la suciedad del lugar . A continuación, te contamos todos los detalles.

La suciedad y el desorden fueron los grandes protagonistas apenas los exparticipantes volvieron a ingresar a la casa. El estado en el que se encontraban los ambientes sorprendió a todos y provocó inmediatas reacciones. Incluso, Daniela Celis y Fabio Agostini salieron espantados de una de las habitaciones apenas pusieron un pie en su interior.

Por su parte, Romina Uhrig , reconocida por su fanatismo por el orden y la limpieza, quedó impactada con el estado del baño . Además, remarcó: “ la gran cantidad de mugre que hay arriba de todas las cosas ”.

“ Hay mugre en los microondas, en los hornos, está todo percudido ”, lamentó la ex participante de Gran Hermano 2022/23, quien minutos más tarde propuso realizar una limpieza profunda para poder descansar en un ambiente más agradable. “ A mí me da pena porque yo quiero esta casa ”, expresó la exdiputada.

A las observaciones también se sumó Juliana Díaz, que señaló el desorden que encontró en distintos sectores de la vivienda. “A mí me llamó la atención que hay cosas tiradas en el piso”, comentó, agregando un nuevo cuestionamiento al estado en el que se encontraba la casa.

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