23 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Más famosa que limpia: los exjugadores pusieron en evidencia la mugre de Gran Hermano

Ocho exparticipantes regresaron a Gran Hermano y quedaron impactados por la mugre de la casa. Mirá qué dijeron sobre el desorden.

Más famosa que limpia: los exjugadores pusieron en evidencia la mugre de Gran Hermano

Más famosa que limpia: los exjugadores pusieron en evidencia la mugre de Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Hace poco, ocho exjugadores de distintas ediciones de Gran Hermano reingresaron a la casa más famosa del país. Sin embargo, hubo un detalle que los sorprendió desde el primer momento: la suciedad del lugar. A continuación, te contamos todos los detalles.

La mugre y el desorden sorprendieron a los exparticipantes de Gran Hermano

La suciedad y el desorden fueron los grandes protagonistas apenas los exparticipantes volvieron a ingresar a la casa. El estado en el que se encontraban los ambientes sorprendió a todos y provocó inmediatas reacciones. Incluso, Daniela Celis y Fabio Agostini salieron espantados de una de las habitaciones apenas pusieron un pie en su interior.

Por su parte, Romina Uhrig, reconocida por su fanatismo por el orden y la limpieza, quedó impactada con el estado del baño. Además, remarcó: “la gran cantidad de mugre que hay arriba de todas las cosas”.

Hay mugre en los microondas, en los hornos, está todo percudido”, lamentó la ex participante de Gran Hermano 2022/23, quien minutos más tarde propuso realizar una limpieza profunda para poder descansar en un ambiente más agradable. “A mí me da pena porque yo quiero esta casa”, expresó la exdiputada.

A las observaciones también se sumó Juliana Díaz, que señaló el desorden que encontró en distintos sectores de la vivienda. “A mí me llamó la atención que hay cosas tiradas en el piso”, comentó, agregando un nuevo cuestionamiento al estado en el que se encontraba la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

La jugada que nadie vio venir: ex jugadores regresaron a Gran Hermano

El público habló y dejó afuera a uno de los favoritos de Gran Hermano

Una travesura "dulce" terminó con un participante fuera de sí en Gran Hermano

Secreto bajo las sábanas: los detalles del romance oculto que la producción de Gran Hermano nunca vio

Chau a los hermanitos: revelaron el día del cierre de Gran Hermano y qué pasará con Santiago del Moro

El público fue lapidario: el jugador de Gran Hermano que quedó en la mira

No tuvieron ni un minuto de paz: Gran Hermano ya tiene una nueva placa

La placa positiva le jugó una mala pasada: el nuevo eliminado de Gran Hermano

Lee además
El voto de los exjugadores cambió todo en Gran Hermano: así quedó la placa video

La placa quedó definida y nadie quiere estar ahí: mirá quiénes son los nominados
¡Que empiecen los nervios! La nueva líder de Gran Hermano ya tiene el poder en sus manos video

La nueva líder de Gran Hermano recibió un beneficio que nadie quiere sufrir
LO QUE SE LEE AHORA
El voto de los exjugadores cambió todo en Gran Hermano: así quedó la placa video

La placa quedó definida y nadie quiere estar ahí: mirá quiénes son los nominados

Las Más Leídas

El jefe comunal capitalino se anota en la carrera por la sucesión de Cornejo. video

"Me encantaría": ¿Ulpiano Suarez eligió a su compañero de fórmula para 2027?

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio

Rodrigo De Paul junto a su padre Roberto. video

Conspiraciones, dolor y futuro: todo lo que contó el padre de Rodrigo De Paul

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de julio: números ganadores del sorteo 3393

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de julio: números ganadores del sorteo 3393