Las encuestas revelan quién tiene más chances de abandonar Gran Hermano

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Tras varios días marcados por la tensión, las emociones y la reciente salida de Juan Carlos López (JC) mediante placa positiva, quedó conformada la nueva lista de nominados en la casa más famosa del país. En esta oportunidad, los participantes que quedaron en placa son Emanuel Di Gioia, Yisela "Yipio" Pintos, Sebastián Cola, Solange "Sol" Abraham, Matías Hanssen y Yanina Zilli .

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 .

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Emanuel Di Gioia aparece como el participante más comprometido y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás suyo se ubican Solange "Sol" Abraham y Yisela “Yipio” Pintos , quienes también reúnen una cantidad importante de votos para abandonar la casa.

De todos modos, se trata de encuestas no oficiales y los números pueden cambiar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia indica que uno de esos tres participantes tendría más chances de convertirse en el próximo eliminado.

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