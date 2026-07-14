¿Fulminada por Telefe? Una ex Gran Hermano aseguró que la desvincularon

Agregar Sitio Andino en

Por Juan Pablo Strappazzon







Una ex participante de Gran Hermano aseguró que fue desvinculada de Telefe y desató una fuerte polémica entre los seguidores del reality. Conocé qué dijo, por qué asegura que la apartaron del canal y cuál podría ser su próximo paso.

El descargo de Zoe Bogach tras afirmar que fue apartada de Telefe Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano 2023/2024, aseguró que fue desvinculada de Telefe y lo dio a conocer a través de su cuenta de X. Allí explicó por qué no estuvo presente en una de las galas del reality. "No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", explicó.

Zoe Bogach aseguró que la desvincularon de Telefe La ex hermanita también expresó su malestar por la decisión y sostuvo que podría estar relacionada con sus recientes declaraciones sobre el juego. "Sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel (su ex novio). No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días, salí a defender a Telefe y a Gran Hermano".

El comunicado de Zoe Bogach en redes Más adelante, Bogach reveló que ya estaba consultando con sus abogados para evaluar los pasos a seguir y definir si correspondía iniciar alguna acción legal. "Según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí".

Como si fuera poco, la ex Gran Hermano también se involucró en la polémica entre Mica Viciconte y Daniela Celis, un gesto que, según trascendió, tampoco habría caído bien en Telefe. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.