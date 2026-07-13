Todo listo para la eliminación de Gran Hermano: conocé la placa y el horario de la gala

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Por Juan Pablo Strappazzon







La tensión crece en Gran Hermano Generación Dorada a medida que se acerca una nueva gala de eliminación. Con la placa de nominados ya definida, los seguidores del reality quieren saber quiénes continúan en riesgo y a qué hora comenzará la esperada emisión.

Cómo quedó la placa de nominados y cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano En las últimas horas, la tensión se hizo sentir en la casa de Gran Hermano y algunos participantes lograron esquivar la temida placa de nominados. Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto consiguieron salvarse y aseguraron, al menos por una semana más, su continuidad en el reality más famoso del país.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Tras las salvaciones, la placa definitiva quedó integrada por Juan Carlos López, Luana Fernández, Manuel Ibero, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia, quienes deberán enfrentarse al voto del público.

La próxima gala de eliminación se llevará a cabo este lunes 13 de julio, a partir de las 22:15 (hora de Argentina), por la pantalla de Telefe, donde se conocerá quién será el nuevo participante en abandonar la competencia.

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