Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados.

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Por Sitio Andino MuchoShow







La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche cargada de emoción con una nueva edición de Congelados. La gran protagonista fue Gisela "Yipio" Pintos, quien recibió la inesperada visita de su novio, Matías "Chocolatito", que ingresó a la casa con un conmovedor mensaje de amor: "Vine a ver a la mujer más hermosa del mundo".

Mientras los participantes permanecían inmóviles cumpliendo con la consigna del reality, el visitante aprovechó el breve encuentro para transmitirle tranquilidad sobre su familia. Le aseguró que su madre se encontraba muy bien, que su hija la extrañaba y estaba orgullosa de ella, además de recordarle que afuera cuenta con el cariño y el apoyo de todos.

Así fue el CONGELADOS de CHOCOLATITO, el novio de YIPIO en #GranHermano

Saludó a MANU, JUANI y PINCOYA. pic.twitter.com/0dMTjxf3sw — emi (@eeemiliano) July 10, 2026 El consejo de Chocolatito para seguir en carrera Además de expresarle su amor, Matías "Chocolatito" le dio un fuerte impulso anímico a Yipio, alentándola a disfrutar más del juego y a dejar de lado los miedos. "Levantate, es jugar. Los tibios no hacen historia", fue una de las frases que más impactó durante el emotivo reencuentro en Gran Hermano, según informó Ciudad Magazine.

Antes de abandonar la casa por la cuenta regresiva de Gran Hermano, el novio de la participante le recordó que el público la acompaña y le recomendó jugar con mayor tranquilidad y confianza. Entre gritos de "Te amo" y palabras de aliento, la despedida se convirtió en uno de los momentos más tiernos y emotivos de la actual edición del reality.