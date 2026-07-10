10 de julio de 2026
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Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados

Gisela "Yipio" Pintos vivió uno de los momentos más emocionantes de Gran Hermano tras recibir la visita sorpresa de su novio.

Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados.

Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados.

Por Sitio Andino MuchoShow

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche cargada de emoción con una nueva edición de Congelados. La gran protagonista fue Gisela "Yipio" Pintos, quien recibió la inesperada visita de su novio, Matías "Chocolatito", que ingresó a la casa con un conmovedor mensaje de amor: "Vine a ver a la mujer más hermosa del mundo".

Mientras los participantes permanecían inmóviles cumpliendo con la consigna del reality, el visitante aprovechó el breve encuentro para transmitirle tranquilidad sobre su familia. Le aseguró que su madre se encontraba muy bien, que su hija la extrañaba y estaba orgullosa de ella, además de recordarle que afuera cuenta con el cariño y el apoyo de todos.

El consejo de Chocolatito para seguir en carrera

Además de expresarle su amor, Matías "Chocolatito" le dio un fuerte impulso anímico a Yipio, alentándola a disfrutar más del juego y a dejar de lado los miedos. "Levantate, es jugar. Los tibios no hacen historia", fue una de las frases que más impactó durante el emotivo reencuentro en Gran Hermano, según informó Ciudad Magazine.

Antes de abandonar la casa por la cuenta regresiva de Gran Hermano, el novio de la participante le recordó que el público la acompaña y le recomendó jugar con mayor tranquilidad y confianza. Entre gritos de "Te amo" y palabras de aliento, la despedida se convirtió en uno de los momentos más tiernos y emotivos de la actual edición del reality.

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