Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo

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Por Sitio Andino Deportes







El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entra en su etapa decisiva este jueves 9 de julio con el inicio de los cuartos de final. Desde las 17 (hora argentina), el Estadio de Boston será escenario del atractivo duelo entre Francia y Marruecos, dos selecciones que llegan en un gran momento tras firmar destacadas campañas a lo largo del certamen.

Así sigue la #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 8, 2026 El encuentro también tendrá presencia argentina en el arbitraje. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia, acompañado por una terna arbitral de su país. El partido podrá seguirse en vivo a través de las transmisiones oficiales de D Sports y Paramount+.

Marruecos y Francia abren los cuartos de final: así llegan ambos seleccionados El conjunto dirigido por Didier Deschamps parte como uno de los principales candidatos al título. Francia ganó todos sus partidos de la fase de grupos, lideró el Grupo I y aseguró con anticipación su clasificación a los 16avos de final. En esa instancia goleó 3 a 0 a Suecia y, posteriormente, selló su pase a los cuartos de final tras vencer por la mínima a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, uno de los máximos goleadores del torneo.

Marruecos, por su parte, llega con una campaña que volvió a confirmar su crecimiento en el fútbol internacional. Los Leones del Atlas avanzaron desde el Grupo C luego de empatar 1 a 1 con Brasil, derrotar 1 a 0 a Escocia y superar 4 a 2 a Haití. En los 16avos de final eliminaron a Países Bajos en una definición por penales, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y luego derrotaron con autoridad a Canadá por 3 a 0 para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Francia viene de un duelo complicado contra Paraguay y espera lo mismo por Marruecos. Foto: FIFA El duelo también tendrá un condimento especial para Marruecos, que buscará revancha frente a Francia después de la derrota sufrida en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Aquel torneo marcó la mejor actuación de su historia, al finalizar en el cuarto puesto tras caer frente a Croacia en el partido por el tercer lugar. Qué espera al ganador de Francia vs. Marruecos El vencedor del primer cruce de los cuartos de final conocerá a su próximo rival este viernes 10 de julio, cuando Bélgica y España se enfrenten desde las 16 (hora argentina) por el otro boleto a las semifinales. El ganador de esa llave disputará el pase a la final el próximo 14 de julio en Dallas. La síntesis de Francia - Marruecos El fixture completo