8 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: así explotó la prensa de Egipto tras la remontada de Argentina

Los medios de egipcios expresaron la tristeza por la derrota de su equipo 3-2 ante la Seleccción en el duro Mundial 2026. Repasá lo que dijeron.

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026. &nbsp;

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los "Faraones" en el Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La heroica remontada de la Selección argentina ante Egipto no solo provocó un estallido de alegría entre los hinchas albicelestes. Del otro lado, los principales medios egipcios pasaron del entusiasmo por una clasificación histórica al desconcierto por una derrota que llegó cuando el equipo tenía dos goles de ventaja en los octavos de final del Mundial 2026.

Del sueño de eliminar al campeón al golpe más duro del Mundial 2026

Uno de los medios más influyentes del país, Al Ahram, resumió el desenlace con un título que reflejó el golpe sufrido por los "Faraones": "Egipto desperdicia una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial".

La cobertura fue muy distinta durante el entretiempo. En ese momento, el diario estatal Noticias de la República destacaba el rendimiento del arquero Mostafa Shobeir, quien se había convertido en figura tras contener un penal a Lionel Messi y sostener la ventaja parcial.

Elogios para los "Faraones" y críticas al arbitraje

El sitio Al Masry Al Youm aseguró que Egipto realizó una "actuación brillante" frente al campeón del mundo y también puso el foco en algunas decisiones arbitrales polémicas, que consideró determinantes durante el desarrollo del encuentro.

En tanto, el diario Séptimo Día resaltó el planteo táctico del entrenador Hossam Hassan y sostuvo que el seleccionado africano estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.

"Cabezas en alto": el mensaje que predominó tras la eliminación

Pese al duro golpe, varios medios eligieron destacar el crecimiento del fútbol egipcio. Daily News Egypt publicó el mensaje "Cabezas en alto, Egipto", al considerar que el seleccionado escribió una de las páginas más importantes de su historia al alcanzar por primera vez una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

La repercusión también trascendió el ámbito deportivo. El portal Masrawy difundió el mensaje del presidente Abdel Fattah al-Sisi, quien felicitó al plantel por una actuación que calificó como "honorable" y agradeció el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

Una derrota que todavía duele en Egipto

Aunque la eliminación dejó una profunda decepción, la mayoría de los medios coincidió en un punto: Egipto estuvo muy cerca de dar el gran golpe del Mundial 2026. El 2-0 frente a la vigente campeona del mundo alimentó la ilusión de todo un país, pero la reacción de la Scaloneta terminó transformando una noche que parecía histórica en una de las derrotas más dolorosas para los "Faraones".

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