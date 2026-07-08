Mundial 2026: Enzo Fernández y la marca que nadie vio en el medio de los festejos

Con ese tanto, el volante del Chelsea alcanzó una marca histórica que solo tres futbolistas habían conseguido antes en el Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen inolvidable con el cabezazo agónico de Enzo Fernández. Sin embargo, mientras la atención estaba puesta en la heroica remontada frente a Egipto , el mediocampista también escribía una página dorada en la historia de la Copa del Mundo.

El gol que significó el 3-2 definitivo no solo desató el festejo de la Scaloneta , sino que también se convirtió oficialmente en el gol número 3000 en la historia de los Mundiales , una cifra emblemática que tardó 96 años en alcanzarse desde la primera edición del torneo.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Lautaro Martínez metió un preciso centro para que Enzo Fernández apareciera por detrás de todos y conectara un cabezazo imposible para el arquero egipcio.

El gol agónico de Enzo Fernández fue el ¡NÚMERO 3000! en la historia de los Mundiales. Por si faltaba algo para ser histórico. pic.twitter.com/JihQ78a053

Ese tanto completó una remontada memorable de Argentina, que dio vuelta el resultado con tres goles en apenas 13 minutos , y al mismo tiempo ubicó al volante del Chelsea en un lugar reservado para muy pocos futbolistas.

Quiénes marcaron los otros goles históricos de los Mundiales

Antes de Enzo Fernández, solamente otros tres jugadores habían convertido los llamados goles centenarios de la Copa del Mundo.

Gol número 1: Lucien Laurent , para Francia , en el partido inaugural del Mundial de Uruguay 1930 frente a México.

, para , en el partido inaugural del frente a México. Gol número 1000: Rob Rensenbrink , con Países Bajos , durante el Mundial Argentina 1978 .

, con , durante el . Gol número 2000: Marcus Allbäck , para Suecia , en el Mundial de Alemania 2006 .

, para , en el . Gol número 3000: Enzo Fernández, con la Selección argentina, en el Mundial 2026 frente a Egipto.

Un recuerdo que quedará para siempre en el Mundial 2026

Más allá de la clasificación a los cuartos de final, el nombre de Enzo Fernández ya quedó ligado para siempre a uno de los grandes hitos estadísticos del fútbol mundial.

Cada nueva marca centenaria demora décadas en llegar y muy pocos futbolistas tienen el privilegio de alcanzarla. En esta oportunidad, el destino quiso que fuera un argentino el encargado de convertir el gol 3000 de la historia de los Mundiales, justo en una noche inolvidable para la Scaloneta y para todos los hinchas que sueñan con el bicampeonato.