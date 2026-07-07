7 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Argentina vs. Suiza: historial completo, antecedentes y cuándo juegan por los cuartos del Mundial 2026

La Albiceleste mantiene intacta la ilusión de conquistar el bicampeonato mundial. Sin embargo, antes deberá superar a Suiza en los cuartos de final, un rival con el que registra un amplio historial.

Argentina vs. Suiza: historial completo, antecedentes y cuándo juegan por los cuartos del Mundial 2026

Argentina vs. Suiza: historial completo, antecedentes y cuándo juegan por los cuartos del Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes

La agónica victoria de Argentina sobre Egipto volvió a alimentar la ilusión de conquistar el bicampeonato mundial y retener la Copa del Mundo por cuatro años más. Sin embargo, el desafío en los cuartos de final será de máxima exigencia, porque la Albiceleste deberá medirse con Suiza, un rival con el que mantiene un historial favorable y que ya enfrentó en anteriores ediciones mundialistas.

Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el historial completo

Con antecedentes repartidos entre Mundiales y amistosos, Argentina y Suiza volverán a enfrentarse por octava vez este sábado, desde las 22 (hora argentina). Hasta el momento disputaron siete encuentros, con un balance claramente favorable para la Albiceleste: cinco victorias y dos empates.

El primer cruce se remonta al Mundial de Inglaterra 1966. Integrantes del Grupo 2, junto a Alemania Federal y España, los dirigidos por Argentina derrotaron a Suiza por 2 a 0, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, resultado que contribuyó a la clasificación como segundos de la zona.

Catorce años después, en diciembre de 1980, ambas selecciones se enfrentaron en un amistoso disputado en Córdoba. Argentina goleó 5 a 0 con tantos de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Diego Maradona, Daniel Valencia y Daniel Passarella. Posteriormente, en otro amistoso jugado en Berna, la Albiceleste volvió a imponerse, esta vez por 2 a 0.

En mayo de 1990, como preparación para el Mundial de Italia, igualaron 1 a 1. Años más tarde, en 2007, volvieron a empatar por el mismo marcador en un amistoso disputado en Basilea, con Carlos Tevez como autor del gol argentino.

Uno de los enfrentamientos más recordados llegó en 2012, cuando Argentina visitó Suiza y se impuso 3 a 1 gracias al primer hat-trick de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. Xherdan Shaqiri descontó para el conjunto europeo.

El antecedente mundialista más reciente corresponde a los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. El 1 de julio, el equipo dirigido por Alejandro Sabella sufrió para quebrar la resistencia suiza y recién en el tiempo suplementario encontró la diferencia gracias al recordado gol de Ángel Di María, que selló el triunfo 1 a 0 y la clasificación a los cuartos de final.

Cuándo y a qué hora juegan Argentina y Suiza por el Mundial 2026

Argentina y Suiza volverán a verse las caras este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste llega tras completar una sólida fase de grupos en la Zona J, donde venció a Argelia, Austria y Jordania para terminar como líder con puntaje ideal y asegurar su clasificación anticipada. En los cruces eliminatorios, el equipo sufrió más de lo esperado: primero derrotó a Cabo Verde tras una exigente prórroga y luego protagonizó una remontada memorable frente a Egipto, al imponerse 3 a 2 después de comenzar dos goles abajo y de un penal desperdiciado por Lionel Messi.

Suiza, por su parte, también construyó una campaña sólida. Finalizó como líder del Grupo B luego de empatar con Qatar y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. En los dieciseisavos de final eliminó a Argelia por 2 a 0 y, en octavos, dejó en el camino a Colombia al imponerse 4 a 3 en la definición por penales tras igualar sin goles.

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