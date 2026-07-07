7 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el inesperado volantazo de Scaloni para enfrentar a Egipto

La Selección se juega una dura parada ante los egipcios en los 8vos de final del exigente Mundial 2026. Mirá cómo forma la Scaloneta.

Lionel Messi comandará a la Selección argentina, que presentaría tres cambios para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi comandará a la Selección argentina, que presentaría tres cambios para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ultima detalles para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni prepara tres modificaciones respecto del equipo que sufrió para eliminar a Cabo Verde. Los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez buscarán darle mayor equilibrio al conjunto nacional.

La formación que prepara Scaloni para enfrentar a Egipto

Lionel Scaloni realizaría tres cambios para el duelo frente a Egipto. Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez aparecen como titulares en lugar de Facundo Medina, Thiago Almada y Lautaro Martínez, respectivamente.

La probable formación sería con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por qué Scaloni mete mano en el equipo

El rendimiento mostrado frente a Cabo Verde dejó varios interrogantes y obligó al cuerpo técnico a buscar respuestas de cara a un partido de eliminación directa. La principal preocupación estuvo en la falta de equilibrio del equipo y en las dificultades para controlar el desarrollo del juego.

El regreso de Tagliafico apunta a reforzar el lateral izquierdo con mayor experiencia defensiva, mientras que Paredes le daría más claridad en la salida y mayor posesión en la mitad de la cancha. En tanto, Julián Álvarez volvería al once inicial para aportar presión, movilidad y profundidad junto a Lionel Messi.

Argentina busca dar otro paso en el Mundial 2026

La Selección argentina sabe que ya no hay margen para cometer errores. Después de avanzar con mucho sufrimiento frente a Cabo Verde, el objetivo pasa por recuperar el funcionamiento que caracterizó al equipo de Scaloni durante los últimos años.

Del otro lado estará un Egipto que también llega fortalecido tras superar una dura serie ante Australia y que tiene en Mohamed Salah a su máxima referencia ofensiva. Por eso, el entrenador argentino apuesta por un equipo con mayor equilibrio para intentar sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

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