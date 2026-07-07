7 de julio de 2026
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Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

El Gobierno de Mendoza dispuso un nuevo aumento para el transporte público. El incremento del boleto será desde el 13 de julio.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

A partir del 13 de julio de 2026, entrará en vigencia un nuevo aumento del boleto de colectivo en la provincia de Mendoza. La tarifa general que hoy se paga a $1.400 pasará a costar $1.680 por viaje, aunque el Gobierno provincial mantendrá los principales beneficios para distintos sectores y continuará subsidiando más del 60% del costo real del sistema.

La actualización se implementará de manera gradual a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.

Pese al incremento del 20% en el valor del pasaje, seguirán vigentes las gratuidades y tarifas diferenciales. Los docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 continuarán viajando sin costo. En tanto, los estudiantes primarios abonarán $672, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y jubilados pagarán $840 por viaje.

Qué pasará con los descuentos y subsidios del transporte en Mendoza

El Gobierno informó que el costo técnico del transporte público asciende a $4.495,66 por pasajero, pero gracias al Fondo Compensador del Transporte, la tarifa que pagan los usuarios será de $1.680. Además, solo alrededor del 35% de los pasajeros abona la tarifa plena, ya que el resto accede a beneficios, descuentos o viajes gratuitos. Según datos oficiales, Mendoza continuará teniendo una de las tarifas más competitivas entre las principales ciudades del interior del país.

La actualización se implementará de manera gradual a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.

La actualización se implementará de manera gradual a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.

Cómo funcionarán los descuentos para usuarios frecuentes

Los usuarios frecuentes del transporte público seguirán accediendo a importantes rebajas. Entre los viajes 21 y 40 el boleto costará $1.008, mientras que entre los viajes 41 y 80 el valor será de $840, lo que representa un descuento de hasta el 50% sobre la tarifa general. También continuará vigente el 17% de descuento en horarios de menor demanda y los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.

Cómo quedan las tarifas desde el 13 de julio

  • Tarifa general: $1.680.
  • Entra en vigencia: 13 de julio de 2026.
  • Estudiantes primarios: $672.
  • Estudiantes secundarios, universitarios y jubilados: $840.
  • Viajes 21 al 40: $1.008.
  • Viajes 41 al 80: $840.
  • Docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811: viajan gratis.
  • Se mantiene el descuento del 17% en horarios de menor demanda.
  • Continúan los dos trasbordos gratuitos en servicios urbanos.
  • El Estado provincial subsidia más del 60% del costo real del boleto.
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