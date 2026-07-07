Aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







A partir del 13 de julio de 2026, entrará en vigencia un nuevo aumento del boleto de colectivo en la provincia de Mendoza. La tarifa general que hoy se paga a $1.400 pasará a costar $1.680 por viaje, aunque el Gobierno provincial mantendrá los principales beneficios para distintos sectores y continuará subsidiando más del 60% del costo real del sistema.

La actualización se implementará de manera gradual a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE.

Pese al incremento del 20% en el valor del pasaje, seguirán vigentes las gratuidades y tarifas diferenciales. Los docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 continuarán viajando sin costo. En tanto, los estudiantes primarios abonarán $672, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y jubilados pagarán $840 por viaje.

Qué pasará con los descuentos y subsidios del transporte en Mendoza El Gobierno informó que el costo técnico del transporte público asciende a $4.495,66 por pasajero, pero gracias al Fondo Compensador del Transporte, la tarifa que pagan los usuarios será de $1.680. Además, solo alrededor del 35% de los pasajeros abona la tarifa plena, ya que el resto accede a beneficios, descuentos o viajes gratuitos. Según datos oficiales, Mendoza continuará teniendo una de las tarifas más competitivas entre las principales ciudades del interior del país.

La actualización se implementará de manera gradual a medida que se actualicen las validadoras del sistema SUBE. Foto: Cristian Lozano Cómo funcionarán los descuentos para usuarios frecuentes Los usuarios frecuentes del transporte público seguirán accediendo a importantes rebajas. Entre los viajes 21 y 40 el boleto costará $1.008, mientras que entre los viajes 41 y 80 el valor será de $840, lo que representa un descuento de hasta el 50% sobre la tarifa general. También continuará vigente el 17% de descuento en horarios de menor demanda y los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos. Cómo quedan las tarifas desde el 13 de julio Tarifa general: $1.680.

$1.680. Entra en vigencia: 13 de julio de 2026.

13 de julio de 2026. Estudiantes primarios: $672.

$672. Estudiantes secundarios, universitarios y jubilados: $840.

$840. Viajes 21 al 40: $1.008.

$1.008. Viajes 41 al 80: $840.

$840. Docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811: viajan gratis.

viajan gratis. Se mantiene el descuento del 17% en horarios de menor demanda.

en horarios de menor demanda. Continúan los dos trasbordos gratuitos en servicios urbanos.

en servicios urbanos. El Estado provincial subsidia más del 60% del costo real del boleto.