Qué investiga la justicia por la muerte de un joven en un boliche de Luján de Cuyo

El boliche Wabi es uno de los boliches más concurridos en la provincia.

La investigación por la muerte del joven de 18 años en el boliche Wabi, en Luján de Cuyo avanza de a poco y mientras la justicia aguarda los estudios toxicológicos, trascendió que la víctima presentaba antecedentes de afecciones cardíacas , un dato que podría ser determinante para explicar el paro cardiorrespiratorio que le provocó el fallecimiento.

El episodio ocurrió en el boliche Wabi Fun Club , ubicado sobre el Acceso Sur y Paso, donde el joven se descompensó mientras compartía la noche con un grupo de amigos. Ahora los detectives intentan determinar si el joven consumió algún energizante, bebida alcohólica o algún tipo de estupefaciente que haya provocado el infarto.

Personal médico del local inició las primeras maniobras de reanimación y luego profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado continuaron con tareas de RCP y desfibrilación durante unos 45 minutos, aunque no lograron revertir el cuadro.

La causa quedó en manos del fiscal de homicidios Oscar Malla, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir las horas previas al fallecimiento y determinar con precisión qué originó el infarto que terminó con la vida del joven.

Qué investiga la justicia por la muerte de un joven en el boliche Wabi

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las primeras pericias incorporadas al expediente judicial determinaron que el joven padecía antecedentes de problemas cardíacos, por lo que una de las principales hipótesis es que esa condición de base haya desencadenado el paro cardiorrespiratorio.

No obstante, los investigadores buscan establecer si existió algún factor externo que pudiera haber precipitado el episodio. En ese sentido, los estudios toxicológicos serán fundamentales para determinar si el infarto pudo haber sido favorecido por el consumo de bebidas energizantes, alcohol o algún tipo de estupefaciente.

Los peritajes también apuntan a reconstruir el recorrido del joven durante las horas previas a ingresar al local bailable. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, había compartido la tarde y la noche con amigos antes de asistir al boliche, donde comenzó a sentirse mal varias horas después de haber ingresado.

Mientras tanto, la causa continúa caratulada como "averiguación de causales de muerte", una figura habitual cuando aún no existe certeza sobre el origen del fallecimiento.

Los análisis complementarios serán determinantes para confirmar si el cuadro obedeció exclusivamente a la patología cardíaca preexistente o si hubo otros elementos que contribuyeron al desenlace.