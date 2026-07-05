El Gobierno de Mendoza prepara el lanzamiento del programa Vivienda Docente.

El Gobierno de Mendoza anunció el programa Vivienda Docente meses atrás, que prevé la construcción de 250 casas , bajo control del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) . La inscripción para los interesados estará habilitada próximamente. Cómo serían las condiciones del financiamiento para los eventuales adjudicatarios.

El plan para que docentes puedan acceder a su casa propia fue adelantado por el mandatario Alfredo Cornejo durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, el pasado 1° de mayo. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) .

Por el momento, el programa se encuentra en la etapa de recepción de propuestas por parte de las empresas constructoras interesadas en participar del concurso para desarrollar el proyecto . Los pliegos estarán disponibles hasta el 7 de julio.

La convocatoria para los educadores de la provincia de Mendoza interesados en acceder a este programa todavía no está habilitada . Los docentes deberán esperar alrededor de un mes más para anotarse, una vez que finalice el proceso para las empresas. Luego, se abrirá la instancia para presentar la documentación y los requisitos necesarios para acceder a las unidades habitacionales, indicó la DGE.

Detalles del programa Vivienda Docente

El programa Vivienda Docente se realizará bajo un modelo de inversión público-privado y prevé la construcción de unas 250 viviendas en su primera etapa. Las casas estarán distribuidas en distintos puntos de la provincia, en terrenos de propiedad estatal y/o aportados por desarrolladores privados. En tanto, los sistemas constructivos podrán ser tradicionales o industrializados. El plazo de obra previsto es de 12 a 24 meses.

El financiamiento será hasta del 80% mediante bancos o aportes del desarrollador, y con un mínimo del 20% a cargo del adjudicatario. El monto máximo a financiar, con vivienda y urbanización, es de $120.000.000 por vivienda.