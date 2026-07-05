El Gobierno de Mendoza prepara el lanzamiento del programa Vivienda Docente.

El Gobierno de Mendoza anunció el programa Vivienda Docente meses atrás, que prevé la construcción de 250 casas, bajo control del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La inscripción para los interesados estará habilitada próximamente. Cómo serían las condiciones del financiamiento para los eventuales adjudicatarios.
El plan para que docentes puedan acceder a su casa propia fue adelantado por el mandatario Alfredo Cornejo durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, el pasado 1° de mayo. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE).
Por el momento, el programa se encuentra en la etapa de recepción de propuestas por parte de las empresas constructoras interesadas en participar del concurso para desarrollar el proyecto. Los pliegos estarán disponibles hasta el 7 de julio.
Cuándo abrirá la inscripción para los docentes
La convocatoria para los educadores de la provincia de Mendoza interesados en acceder a este programa todavía no está habilitada. Los docentes deberán esperar alrededor de un mes más para anotarse, una vez que finalice el proceso para las empresas. Luego, se abrirá la instancia para presentar la documentación y los requisitos necesarios para acceder a las unidades habitacionales, indicó la DGE.
Detalles del programa Vivienda Docente
El programa Vivienda Docente se realizará bajo un modelo de inversión público-privado y prevé la construcción de unas 250 viviendas en su primera etapa. Las casas estarán distribuidas en distintos puntos de la provincia, en terrenos de propiedad estatal y/o aportados por desarrolladores privados. En tanto, los sistemas constructivos podrán ser tradicionales o industrializados. El plazo de obra previsto es de 12 a 24 meses.
El financiamiento será hasta del 80% mediante bancos o aportes del desarrollador, y con un mínimo del 20% a cargo del adjudicatario. El monto máximo a financiar, con vivienda y urbanización, es de $120.000.000 por vivienda.