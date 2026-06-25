El Gobierno de Mendoza avanza en la construcción de la nueva Estación Transformadora Mendoza Norte.

El Gobierno de Mendoza recibió cinco ofertas en la licitación lanzada para construir la nueva Estación Transformadora Mendoza Norte , con la que aspiran mejorar la capacidad operativa del sistema eléctrico . Será ejecutada con fondos provinciales ante la ausencia de financiamiento de la Nación para este tipo de obras de transporte de energía , indicaron.

Este proyecto forma parte del plan del Ejecutivo destinado a reforzar puntos vulnerables de la red eléctrica que incluye la Estación Transformadora Valle de Uco y la obra Marcado-La Dormida , además del reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear .

La Estación Transformadora Mendoza Norte de 220/132 kV se vinculará al sistema de transporte eléctrico existente y prevé la ejecución de nuevas líneas de alta tensión y la ampliación de instalaciones asociadas para "incrementar la capacidad de abastecimiento eléctrico", "mejorar la confiabilidad del sistema " y "generar las condiciones necesarias para incorporar nuevos proyectos de generación renovable " en Mendoza.

Inversión del Gobierno de Mendoza ante falta de financiamiento nacional

Esta obra será financiada con el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial, con unos U$S 48.657.769 y un plazo de ejecución previsto de dos años. La iniciativa fue desarrollada a través del Fopiatzad, con la asistencia técnica especializada de Emesa, tanto en el análisis, revisión de ingeniería y aspectos regulatorios.

Al respecto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, afirmó: "Durante mucho tiempo, la desinversión en infraestructura o la selección discrecional de adjudicación de fondos del Estado Nacional hacia las provincias para invertir en infraestructura de transporte eléctrico ha llevado a que hayan provincias con mejor infraestructura que otras. Sin perjuicio de eso, Mendoza toma la posta".

Estacion Transformadora San Rafael Estación Tranformadora de San Rafael.

La funcionaria explicó por qué decidieron invertir en este tipo de proyecto: "Son obras de transporte que se están financiando con fondos del Resarcimiento porque, si bien, en principio, a las jurisdicciones provinciales lo que les compete es la distribución de energía, llega un momento en que por buena que sea el sistema de distribución, si no hay una buena red de transporte, hay un techo de seguridad, extensión y conectividad. Por eso es que se toma la decisión de afectar fondos justamente al desarrollo de estas líneas porque es lo que genera factibilidades para expandir estas fronteras productivas de la provincia".

En el mismo sentido, el gobernador Alfredo Cornejo comentó: "Nos gustaría, como el Gobierno Nacional, solo dedicarnos a las funciones estatales básicas que nos pide la Constitución y no estar metidos de lleno en estas infraestructuras, pero creemos que si no las hacemos vamos a retrasar el crecimiento y no vamos a obtener beneficios en esta ventana de oportunidades que se le abre nuevamente a la Argentina para crecer y desarrollarse".

El mandatario sostuvo que, aunque preferiría destinar los recursos públicos en las funciones esenciales del Estado, consideró que estas obras son indispensables a mediano y largo plazo. "Hemos hecho el trabajo para poder hacer este gasto extraordinario que en general las provincias y el Estado nacional no está haciendo en esta etapa. Y también creemos que hay un clima de negocios adecuado, conveniente".

Sobre las distintas obras encaradas por el Gobierno, Latorre sostuvo que se trata del "plan provincial de infraestructura eléctrica más ambicioso de las últimas décadas" y advirtió que el presupuesto previsto podría disminuir ante la puja de ofertas presentadas: Corporación del Sur S.A y Concret Mix SA (UT); Montelectro S.A; J. Cartellone Construcciones Civiles S.A y Lesko S.A.C.I.F.I.A (UT); Districuyo S.A y Green S.A, Bauza Ing. S.R.L y Proyección Electroluz S.R.L (UT).

Qué impacto tendrá la nueva estación transformadora

Actualmente, la demanda eléctrica del Gran Mendoza depende del denominado “Anillo Centro” de 132 kV. Debido al crecimiento sostenido del consumo y a la falta de inversiones históricas, este sistema opera cerca de sus límites críticos, lo que genera vulnerabilidades ante posibles contingencias y limita la conexión de nuevos usuarios.

La construcción de esta nueva estación permitirá descomprimir los tramos más comprometidos, como el vínculo entre Cruz de Piedra y Villa Nueva, y otorgará mayor independencia operativa al reducir la dependencia de la Central Térmica Luján de Cuyo.

Jimena Latorre Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente.

"Sin factibilidad energética y eléctrica no hay posibilidad de crecimiento económico, ni desarrollo de nuevas industrias ni nuevos proyectos productivos. Entonces, es tan importante como la conectividad de rutas, como la preservación y el buen manejo del recurso hídrico", aseguró la ministra Latorre.

Además, según el Gobierno, esta obra facilitará los puntos de inyección al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) para futuros parques solares fotovoltaicos en Lavalle y Las Heras. También brindará factibilidad eléctrica a diversos emprendimientos en zonas de Alta Montaña y potenciará el desarrollo productivo en todo el norte de la provincia.

Detalles técnicos y alcance del proyecto

La obra contempla una intervención integral que comenzará con la apertura de la línea de alta tensión de 220 kV que une Cruz de Piedra con San Juan, lo que permitirá conectar la nueva estación al sistema troncal.

La construcción de la ET Mendoza Norte, en Lavalle, contará con tecnología de última generación y se vinculará con la ET Las Heras mediante un tendido de doble terna de 11,7 kilómetros y un tramo subterráneo de 850 metros. Además, incluye la modernización de las estaciones San Martín, San Esteban y Lavalle, para integrar adecuadamente la nueva potencia al sistema existente.