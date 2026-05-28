Mendoza avanza con una obra de energía clave en Valle de Uco que permitirá sumar 150 mil usuarios

El Gobierno de Mendoza avanza con una obra estratégica de infraestructura energética en la zona de Capiz, Valle de Uco , que permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico y habilitar nuevas inversiones productivas y de generación solar. Así lo confirmó el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, quien destacó que los trabajos podrían comenzar en un mes.

La iniciativa contempla una estación transformadora de cierre de anillo eléctrico de 220 kV a 132 kV, con posibilidad de ampliación, y representa una de las inversiones energéticas más importantes para la región en los últimos años.

“Es una obra importante de cierre de anillo eléctrico que podría ampliar hasta 150.000 nuevos usuarios en la zona de Valle de Uco ”, explicó Sánchez Bandini. El funcionario remarcó que el proyecto no solo fortalecerá el abastecimiento para actividades agrícolas y productivas, sino que también abrirá la puerta al desarrollo de energías renovables .

En ese sentido, sostuvo que la nueva infraestructura permitirá habilitar puntos de inyección eléctrica en un contexto donde “el sistema de transporte nacional está bastante saturado”. Según indicó, cada nueva obra de transporte energético genera oportunidades para incorporar generación solar o térmica, entre otras.

La obra fue adjudicada a Distrocuyo tras un proceso licitatorio que contó con más de seis oferentes. Según detalló Sánchez Bandini, la competencia permitió reducir el costo inicial en cerca de un 30%. “La licitación estaba en alrededor de 51 millones de dólares y terminó bajando a unos 33 o 34 millones”, explicó. El ahorro permitirá destinar los remanentes provenientes de los Fondos del Resarcimiento a nuevas obras energéticas.

Inicio de obras y plazos en el Valle de Uco

La Provincia ya adquirió un terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, necesario para garantizar la operación de la infraestructura y la concesión a la distribuidora. Los primeros movimientos estarán vinculados a tareas de suelo, adecuación de la playa de maniobras y construcción de bases para las estructuras eléctricas.

Los transformadores principales, en tanto, demandarán más tiempo debido a su fabricación especializada. “Es una obra que se prevé de 18 a 24 meses”, indicó el funcionario.

Sánchez Bandini destacó el impacto que tendrá el proyecto en la capacidad energética provincial. “Mendoza tiene 550.000 usuarios de energía. Sumar 150.000 usuarios en disponibilidad energética es muchísimo. Es prácticamente un tercio más de capacidad para conectar en Valle de Uco”, concluyó.

Posible parque solar en Capiz

El subsecretario señaló que la zona de Capiz podría convertirse en el futuro en un polo de generación renovable. “Muy posiblemente quede supeditada para un futuro parque solar de 100 a 150 megas, dependiendo de las obras que se hagan”, afirmó.

La apuesta se enmarca en la estrategia provincial de transición energética y en el creciente interés inversor por proyectos solares en Mendoza.