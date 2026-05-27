27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino inició talleres participativos en Uspallata junto a proveedores mineros

La empresa puso en marcha una serie de talleres itinerantes con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad. De qué se trata.

PSJ Cobre Mendocino inició talleres participativos en Uspallata junto a proveedores mineros

PSJ Cobre Mendocino inició talleres participativos en Uspallata junto a proveedores mineros

PSJ Cobre Mendocino
Por Sitio Andino Energía

PSJ Cobre Mendocino comenzó los talleres participativos itinerantes que recorrerán diferentes puntos de Uspallata. En la primera edición, el encuentro fue con la Cámara de Proveedores Mineros de la localidad.

En esta ocasión, participaron el presidente de la entidad, Edgardo Vera, junto a otros miembros de la Cámara, quienes accedieron a información de primera mano sobre el estado actual del proyecto minero, sus avances y las distintas líneas de trabajo que desarrollan en el territorio.

Lee además
Mendoza recibe a Argentina Rocks, el congreso que reúne a geólogos y protagonistas de la minería video

Argentina Rocks desembarcó en Mendoza y pone a la minería en el centro de las inversiones
San Juan avanza en una nueva Ley de Desarrollo Local Minero para potenciar la participación de empresas y trabajadores locales en grandes proyectos de minería.

Cómo es la ley para fortalecer a los proveedores mineros que impulsa el gobierno de San Juan

Durante el encuentro la empresa compartió detalles sobre los programas de capacitación y formación disponibles para la comunidad y los mecanismos existentes para participar de los programas de desarrollo de proveedores y emprendedores locales. Además, brindaron información vinculada a las herramientas que PSJ promueve para acompañar el fortalecimiento del entramado productivo de Uspallata y ampliar las oportunidades de articulación con actores locales.

PSJ Cobre Mendocino Minería Uspallata
Los talleres se realizarán en diferentes puntos de Uspallata.

Los talleres se realizarán en diferentes puntos de Uspallata.

La gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ, Valentina Cassino, comentó: “Valoramos mucho este trabajo en conjunto con la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, porque marca el inicio de una agenda compartida de articulación de actividades en territorio, especialmente vinculadas al desarrollo de proveedores y a la formación de perfiles locales. La intención es que podamos integrarnos conjuntamente a la mesa de desarrollo local y avanzar en las próximas semanas con una agenda de trabajo común junto a este actor tan importante para la comunidad”.

Por su parte, Edgardo Vera, presidente de la Cámara, destacó: “La reunión fue positiva y permitió trabajar de manera conjunta en un clima de diálogo y colaboración. Valoramos esta instancia porque ayuda a fortalecer los vínculos institucionales y puede generar beneficios concretos para la comunidad, especialmente en materia de capacitación y trabajo. Nos vamos con la idea de poder seguir avanzando en este camino de manera articulada”.

Vinculación con la comunidad: cómo se desarrollan los talleres participativos

La actividad fue la primera de una serie de talleres participativos itinerantes que PSJ Cobre Mendocino impulsará en distintos sectores y barrios de Uspallata, con la intención de acercarse a la comunidad mediante espacios de diálogo directo. A través de estos encuentros, el equipo del proyecto buscará compartir información clara y actualizada, responder consultas, despejar dudas y tomar inquietudes de vecinos, instituciones y actores locales.

Temas
Seguí leyendo

La minería enfrenta su nuevo desafío: cómo desarrollar proveedores locales para la ola de inversiones

Mendoza extiende la convocatoria para sumar proyectos al Distrito Minero Norte en Las Heras

YPF lanzó "Black", su nueva estación premium: cómo es el modelo que busca transformar la experiencia de carga

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

La UTN Mendoza invita a conocer las profesiones tecnológicas que lideran el mercado laboral

Mendoza actualiza su inventario de gases de efecto invernadero y apunta a la carbono neutralidad

Cada vez más mendocinos instalan paneles solares: cuánto cuestan y en cuánto tiempo se amortizan

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza recibe a Argentina Rocks, el congreso que reúne a geólogos y protagonistas de la minería video

Argentina Rocks desembarcó en Mendoza y pone a la minería en el centro de las inversiones

Las Más Leídas

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué revelan las encuestas de mayo en Mendoza, de cara a las elecciones 2027

 Los 1.900 internos denuncian problemas sanitarios y restricciones en las comunicaciones.

Denuncian condiciones críticas en una de las cárceles más importantes de Mendoza