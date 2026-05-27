PSJ Cobre Mendocino inició talleres participativos en Uspallata junto a proveedores mineros

PSJ Cobre Mendocino comenzó los talleres participativos itinerantes que recorrerán diferentes puntos de Uspallata. En la primera edición, el encuentro fue con la Cámara de Proveedores Mineros de la localidad.

En esta ocasión, participaron el presidente de la entidad, Edgardo Vera, junto a otros miembros de la Cámara, quienes accedieron a información de primera mano sobre el estado actual del proyecto minero, sus avances y las distintas líneas de trabajo que desarrollan en el territorio.

Durante el encuentro la empresa compartió detalles sobre los programas de capacitación y formación disponibles para la comunidad y los mecanismos existentes para participar de los programas de desarrollo de proveedores y emprendedores locales. Además, brindaron información vinculada a las herramientas que PSJ promueve para acompañar el fortalecimiento del entramado productivo de Uspallata y ampliar las oportunidades de articulación con actores locales.

La gerenta de Relacionamiento y Comunicación de PSJ, Valentina Cassino, comentó: “Valoramos mucho este trabajo en conjunto con la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, porque marca el inicio de una agenda compartida de articulación de actividades en territorio, especialmente vinculadas al desarrollo de proveedores y a la formación de perfiles locales. La intención es que podamos integrarnos conjuntamente a la mesa de desarrollo local y avanzar en las próximas semanas con una agenda de trabajo común junto a este actor tan importante para la comunidad”.

Por su parte, Edgardo Vera, presidente de la Cámara, destacó: “La reunión fue positiva y permitió trabajar de manera conjunta en un clima de diálogo y colaboración. Valoramos esta instancia porque ayuda a fortalecer los vínculos institucionales y puede generar beneficios concretos para la comunidad, especialmente en materia de capacitación y trabajo. Nos vamos con la idea de poder seguir avanzando en este camino de manera articulada”.

Vinculación con la comunidad: cómo se desarrollan los talleres participativos

La actividad fue la primera de una serie de talleres participativos itinerantes que PSJ Cobre Mendocino impulsará en distintos sectores y barrios de Uspallata, con la intención de acercarse a la comunidad mediante espacios de diálogo directo. A través de estos encuentros, el equipo del proyecto buscará compartir información clara y actualizada, responder consultas, despejar dudas y tomar inquietudes de vecinos, instituciones y actores locales.