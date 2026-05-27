27 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 afronta en San Rafael la etapa más larga y esperada de toda la carrera

La 3ª manga del Desafío Ruta 40 YPF 2026 se correrá íntegramente en el departamento de San Rafael y tendrá la especial más larga. Mirá lo que se viene.

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally. &nbsp;

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 disputará este miércoles una de las jornadas más esperadas de toda la competencia con la realización de la Etapa 3 íntegramente en San Rafael, un recorrido que tendrá la especial más larga del rally y marcará el ingreso definitivo a las históricas dunas mendocinas de El Nihuil.

Después de una durísima etapa entre San Juan y San Rafael, la competencia comenzará a entrar en una zona decisiva tanto desde lo físico como desde lo mecánico.

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La organización anticipó un trazado extremadamente variado y técnico, donde los pilotos deberán atravesar desde ríos secos muy pedregosos hasta enormes dunas de arena blanda típicas del sur mendocino.

Uno de los grandes focos estará puesto en las históricas dunas de El Nihuil, uno de los lugares más emblemáticos del rally argentino y un sector que genera enorme expectativa tanto entre pilotos como entre fanáticos.

Allí, los competidores deberán “surfear” gigantescos médanos mendocinos y encontrar constantemente la línea correcta para evitar quedarse atrapados en la arena y perder minutos fundamentales en la clasificación general.

Además de las dunas, la etapa combinará sectores veloces, caminos montañosos, zonas trialeras y sectores técnicos donde la capacidad conductiva será decisiva para evitar errores.

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La arena mendocina empieza a definir la pelea por el Desafío Ruta 40

La llegada a Mendoza ya comenzó a modificar seriamente el desarrollo deportivo de la competencia durante la Etapa 2, donde la arena, los salares, la navegación extrema y el desgaste físico generaron diferencias importantes entre varios candidatos.

En motos, el australiano Daniel Sanders volvió a dominar y llega como líder de la clasificación general Rally GP después de imponerse en una etapa extremadamente compleja entre San Juan y San Rafael. Detrás aparece el argentino Luciano Benavides, quien volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la competencia tras finalizar segundo en la jornada del martes.

En la categoría Ultimate, el qatarí Nasser Al-Attiyah llega fortalecido luego de conseguir su octava victoria de etapa en el Desafío Ruta 40, reafirmando además su impresionante dominio histórico dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid.

La pelea en autos aparece completamente abierta, especialmente después de que el portugués Joao Ferreira quedara como líder de la clasificación general con apenas segundos de diferencia sobre varios perseguidores directos.

Además, la etapa promete empezar a generar diferencias todavía más grandes debido a la complejidad de las dunas mendocinas, donde cualquier error de navegación o una mala elección de línea puede costar muchísimo tiempo.

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Lucio Álvarez y Sebastián Halpern buscarán hacerse fuertes en Mendoza

Entre los mendocinos, gran parte de la expectativa estará puesta nuevamente en Lucio Alvarez y Sebastian Halpern, quienes intentarán aprovechar su conocimiento del terreno para ganar posiciones en una etapa extremadamente técnica.

Durante la Etapa 2, Lucio Álvarez terminó 12° en Ultimate y logró mantenerse cerca del lote principal, mientras que Sebastián Halpern también consiguió completar una sólida actuación pese a la complejidad del recorrido.

Ahora, tanto los sectores pedregosos como las dunas de El Nihuil aparecen como un escenario ideal para que los pilotos mendocinos intenten sacar ventaja sobre varios competidores internacionales que no poseen tanta experiencia en este tipo de terrenos.

La jornada además promete una enorme presencia de fanáticos a lo largo de distintos puntos de San Rafael, especialmente en las zonas cercanas a las dunas, donde el rally volverá a ofrecer algunas de las imágenes más espectaculares de toda la edición 2026.

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo hacé click acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

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  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

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  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

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  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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