26 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40 en San Rafael: la fiesta del Rally Raid tuvo su premiación tras la etapa 2

El exigente Desafío Ruta 40 ingresó al Departamento de San Rafael y los ganadores de la manga 2 tuvieron su reconocimiento. Repasá lo sucedido.

Los ganadores de la Etapa 2 del Desafío Ruta 40 fueron reconocidos en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael ante una multitud. &nbsp;

Los ganadores de la Etapa 2 del Desafío Ruta 40 fueron reconocidos en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael ante una multitud.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael fue escenario este martes de la premiación oficial de los ganadores de la Etapa 2 del Desafío Ruta 40 YPF 2026, en una ceremonia que reunió a las principales figuras del rally raid mundial, autoridades mendocinas y una enorme cantidad de fanáticos. La celebración llegó después de la exigente etapa entre San Juan y San Rafael, una de las jornadas más complejas y espectaculares de toda la competencia.

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Quiénes fueron los ganadores premiados en San Rafael

La ceremonia distinguió exclusivamente a los ganadores de cada una de las categorías que participaron en la segunda etapa del Desafío Ruta 40, luego de una jornada marcada por la arena, los salares y la navegación extrema en territorio mendocino.

En la categoría Motos, el australiano Daniel Sanders volvió a quedarse con el triunfo tras dominar una etapa extremadamente exigente. En Rally 2, el vencedor fue Pablo Campbell, mientras que en Quads celebró el lituano Antanas Kanopkinas.

Además, en la categoría R3 ganó Munkhbayar Purevdorj, mientras que en Ultimate el gran vencedor fue el qatarí Nasser Al-Attiyah, una de las máximas figuras del Campeonato Mundial de Rally Raid.

La premiación también reconoció a Rokas Baciuska en Stock, a Alexandre Pinto en Challenger, al argentino Juan Gonzalez Ferioli en SSV, a Roberto Nuñez en la categoría Coches y a Fabio Bianchini de Oliveira en UTV.

Embed - EL DESAFÍO RUTA 40 MOVILIZA SAN RAFAEL

Nasser Al-Attiyah fue el piloto más ovacionado de toda la premiación

El momento más emotivo y celebrado de la premiación tuvo como protagonista a Nasser Al-Attiyah, quien recibió una enorme ovación por parte del público mendocino presente en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.

Durante el reconocimiento, una mujer del público le acercó una bandera de Qatar al multicampeón mundial, quien rápidamente respondió con un gesto que despertó aplausos y simpatía entre los fanáticos. “¿No hay una bandera argentina?”, preguntó el piloto qatarí desde el escenario mientras saludaba al público.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y reflejó el fuerte vínculo que el rally raid internacional mantiene históricamente con la Argentina y particularmente con Mendoza.

El resto de las premiaciones se desarrolló en un clima mucho más tranquilo y distendido, aunque varios de los pilotos internacionales aprovecharon el momento para agradecer públicamente el trato recibido durante la competencia. Muchos de ellos destacaron especialmente el recibimiento del público argentino, el ambiente generado en el vivac y la pasión con la que Mendoza vive el paso del rally.

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Autoridades provinciales acompañaron la premiación del Desafío Ruta 40 en San Rafael

La premiación oficial de la Etapa 2 del Desafío Ruta 40 YPF 2026 contó con la presencia de importantes autoridades provinciales y referentes de la organización del rally. Entre ellos estuvieron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el delegado Zona Sur del EMETUR, Carlos Weiner; la vice presidenta del organismo turístico provincial, Cynthia Maggioni; y Pablo Eli, una de las caras visibles de la organización del rally raid internacional.

Las autoridades participaron de la entrega de premios desarrollada en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, donde compartieron escenario con varias de las máximas figuras del Campeonato Mundial de Rally Raid. La ceremonia se desarrolló en un clima festivo, con una enorme presencia de público y fanáticos que acompañaron a los pilotos ganadores tras la exigente etapa entre San Juan y San Rafael.

Desde la organización remarcaron el enorme crecimiento que viene mostrando el Desafío Ruta 40 YPF 2026, tanto en cantidad de participantes como en repercusión internacional. La presencia de figuras históricas del rally mundial como Stephane Peterhansel, Sebastien Loeb, Seth Quintero y Kevin Benavides volvió a confirmar el nivel internacional que alcanzó la competencia.

Además del aspecto deportivo, la llegada del rally también generó un fuerte movimiento turístico y comercial en San Rafael, donde miles de personas participaron de las actividades vinculadas al vivac y la premiación oficial de los ganadores de la etapa.

La expectativa ahora está puesta en la próxima etapa, donde el rally afrontará uno de los sectores más esperados de toda la edición 2026 con el ingreso a las históricas dunas de El Nihuil.

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Los podios de la etapa 2 del Desafío Ruta 40

Motos

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Rally 2

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Rally 3

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Quad

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Ultimate

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Stock

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Challenger

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SSV

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Coche

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UTV

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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