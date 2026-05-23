24 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Lucio Álvarez

Lucio Álvarez en primera persona: "Vuelvo a correr en casa porque el Ruta 40 es mi pasión"

El mendocino Lucio Álvarez regresa al Mundial de Rally Raid tras 4 años y corre el Desafío Ruta 40 del 24 al 29 de mayo entre San Juan y Mendoza.

Lucio Álvarez en primera persona: Vuelvo a correr en casa porque el Ruta 40 es mi pasión.

Lucio Álvarez en primera persona: "Vuelvo a correr en casa porque el Ruta 40 es mi pasión".

Por Sitio Andino Deportes

Después de cuatro años alejado de la competencia profesional, Lucio Álvarez vuelve a acelerar en su tierra. El piloto sanrafaelino habló con Sitio Andino minutos antes de largar el Desafío Ruta 40, 3ra fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC, y contó por qué este regreso es tan especial.

Regreso a competir en Argentina después de cuatro años, motivado por la vuelta del Desafío Ruta 40 y porque se corre en mi país y mi región”, aseguró.

Lee además
Festejo del Tomba ante su gente.

Hubo fiesta en la Bodega: el Tomba goleó a All Boys y se ilusiona con más
Franco Colapinto brilló en Montreal y logró su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.  

Día histórico para Franco Colapinto en la Fórmula 1: fue sexto en Canadá
Embed

"Argentina es la carrera que todos los pilotos del mundo quieren correr"

Para Lucio, el Ruta 40 no es una fecha más del calendario. Es un mini Dakar de 5 días que reúne a los mejores pilotos del planeta, desde Nasser Al-Attiyah hasta Carlos Sainz, y que vuelve a poner a Mendoza y San Juan en el mapa mundial del motorsport.

“Argentina tiene una variedad de terrenos y de paisajes que lo hacen una carrera muy entretenida. Podés pasar de la duna a la piedra en muy poco tiempo y eso a todos los pilotos del mundo les encanta”, explicó.

El sanrafaelino conoce bien esos caminos. Fue 5° en la general de Autos del Dakar 2012 y ahora vuelve con un objetivo claro: meterse en el top 5.

“Vengo de cuatro años parado, así que no va a ser sencillo. Mi objetivo es estar en el top 5. Corro con el equipo SRB en una Toyota y navegado por Ronnie Graue, que fue uno de mis copilotos en los inicios”.

Lucio Álvarez y copiloto
Lucio Álvarez corre con el equipo SRB en una Toyota y navegado por Ronnie Graue.

Lucio Álvarez corre con el equipo SRB en una Toyota y navegado por Ronnie Graue.

De la bronca al amor: por qué volvió después del Dakar 2022

Lucio se había alejado tras el Dakar 2022 por algunos percances personales. Pero cuando se confirmó que el Ruta 40 volvía a Argentina, no lo dudó.

“Después de correr el Dakar en 2022 tuve algunos percances y como que me enojé y me alejé. Pero cuando me enteré que volvía el Desafío Ruta 40 Argentina dije: ‘Bueno, puedo volver’”.

Nunca perdió el vínculo con el rally raid. Siguió viendo el Dakar y las competencias desde afuera. Y en los últimos meses retomó el ritmo: corrió en Portugal y hace UTV para agarrar conducción.

“Entreno físicamente todos los días desde hace muchos años. Ya estamos más o menos otra vez en ritmo de carrera, espero disfrutar y que todo salga bien”.

San Juan y Mendoza, el corazón del Mundial del 24 al 29 de mayo

La carrera arranca este domingo 24 de mayo con el Prólogo en Albardón y se extiende hasta el 29. La organización confirmó dos zonas habilitadas para el público:

Zona de Espectadores 1 – RP 79

Paso del primer competidor a las 12 hs. Se llega por RP 60 pasando Ullum, luego Lomas de las Tapias, 5,3 km hasta el sector.

Zona de Espectadores 2 – RN 40

Paso a las 12 hs. Después de Albardón, antes del autódromo El Villicum. Ingreso por camino interno, 2,7 km hasta el punto autorizado.

Cronograma del domingo:

  • 12 a 14 hs: Motos, quads y categoría Open
  • 14 a 16 hs: Autos FIA, Challenger y UTV en shakedown

“Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina. A los equipos les gusta venir porque todos se sienten como en casa. El público sigue muchísimo este tipo de eventos”, destacó Lucio.

"La idea es correr todo el Mundial"

Lucio Álvarez y copiloto
“Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina

“Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina", destacó el piloto mendocino.

A sus 49 años, Lucio no vuelve solo por nostalgia. Empresario de medios y exportador, dice que esta nueva etapa la vive distinto: disfrutando.

Me gusta mucho, me siento muy bien, me divierto, la paso muy bien. Volver me pone muy contento Me gusta mucho, me siento muy bien, me divierto, la paso muy bien. Volver me pone muy contento

La idea es correr las cuatro fechas del Mundial: Ruta 40, Marruecos y Dubái. Y ahí definir si va por el Dakar 2027.

“Volver me pone muy contento. Es mi pasión. Ojalá el Ruta 40 quede como fecha fija del Mundial todos los años”.

Temas
Seguí leyendo

¡El papá de River! Belgrano se lo dio vuelta a River y gritó campeón del Torneo Apertura

Turismo Carretera 2000: Josito Di Palma triunfó en San Jorge y el mendocino Bernardo Llaver volvió al podio

El mendocino Valentín Castellanos hizo un golazo pero el West Ham descendió

Nicolás Varrone brilló en Montreal y se destacó en la Fórmula 2

Se puso en marcha el Desafío Ruta 40 con el Prólogo: repasá lo sucedido

Fadep metió otra victoria enorme ante Costa Brava y escala en el Torneo Federal A

Franco Vivian ganó una final inolvidable del TC2000 en Salta y el mendocino Lucas Vicino terminó cuarto

A qué hora corre y dónde ver a Franco Colapinto en Canadá por la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
¡el papa de river! belgrano se lo dio vuelta a river y grito campeon del torneo apertura

¡El papá de River! Belgrano se lo dio vuelta a River y gritó campeón del Torneo Apertura

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 mayo

Accidente vial en Malargüe.

Un animal se cruzó en la ruta, chocó y el auto quedó destruido por las llamas

Argentina celebra el Día del Operador de Radio: por qué se conmemora cada 24 de mayo

El trabajo invisible que hace posible la radio: por qué hoy se celebra su día

La causa fue considerada imprescriptible debido al carácter continuo del delito de desaparición forzada

La desaparición de Guardati y el oscuro episodio que volvió a investigar la Justicia Federal