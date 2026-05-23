Lucio Álvarez en primera persona: "Vuelvo a correr en casa porque el Ruta 40 es mi pasión".

Después de cuatro años alejado de la competencia profesional , Lucio Álvarez vuelve a acelerar en su tierra. El piloto sanrafaelino habló con Sitio Andino minutos antes de largar el Desafío Ruta 40 , 3ra fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC, y contó por qué este regreso es tan especial .

“ Regreso a competir en Argentina después de cuatro años , motivado por la vuelta del Desafío Ruta 40 y porque se corre en mi país y mi región”, aseguró.

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Para Lucio, el Ruta 40 no es una fecha más del calendario. Es un mini Dakar de 5 días que reúne a los mejores pilotos del planeta, desde Nasser Al-Attiyah hasta Carlos Sainz, y que vuelve a poner a Mendoza y San Juan en el mapa mundial del motorsport.

“Argentina tiene una variedad de terrenos y de paisajes que lo hacen una carrera muy entretenida. Podés pasar de la duna a la piedra en muy poco tiempo y eso a todos los pilotos del mundo les encanta”, explicó.

El sanrafaelino conoce bien esos caminos. Fue 5° en la general de Autos del Dakar 2012 y ahora vuelve con un objetivo claro: meterse en el top 5.

“Vengo de cuatro años parado, así que no va a ser sencillo. Mi objetivo es estar en el top 5. Corro con el equipo SRB en una Toyota y navegado por Ronnie Graue, que fue uno de mis copilotos en los inicios”.

Lucio Álvarez y copiloto Lucio Álvarez corre con el equipo SRB en una Toyota y navegado por Ronnie Graue.

De la bronca al amor: por qué volvió después del Dakar 2022

Lucio se había alejado tras el Dakar 2022 por algunos percances personales. Pero cuando se confirmó que el Ruta 40 volvía a Argentina, no lo dudó.

“Después de correr el Dakar en 2022 tuve algunos percances y como que me enojé y me alejé. Pero cuando me enteré que volvía el Desafío Ruta 40 Argentina dije: ‘Bueno, puedo volver’”.

Nunca perdió el vínculo con el rally raid. Siguió viendo el Dakar y las competencias desde afuera. Y en los últimos meses retomó el ritmo: corrió en Portugal y hace UTV para agarrar conducción.

“Entreno físicamente todos los días desde hace muchos años. Ya estamos más o menos otra vez en ritmo de carrera, espero disfrutar y que todo salga bien”.

San Juan y Mendoza, el corazón del Mundial del 24 al 29 de mayo

La carrera arranca este domingo 24 de mayo con el Prólogo en Albardón y se extiende hasta el 29. La organización confirmó dos zonas habilitadas para el público:

Zona de Espectadores 1 – RP 79

Paso del primer competidor a las 12 hs. Se llega por RP 60 pasando Ullum, luego Lomas de las Tapias, 5,3 km hasta el sector.

Zona de Espectadores 2 – RN 40

Paso a las 12 hs. Después de Albardón, antes del autódromo El Villicum. Ingreso por camino interno, 2,7 km hasta el punto autorizado.

Cronograma del domingo:

12 a 14 hs: Motos, quads y categoría Open

14 a 16 hs: Autos FIA, Challenger y UTV en shakedown

“Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina. A los equipos les gusta venir porque todos se sienten como en casa. El público sigue muchísimo este tipo de eventos”, destacó Lucio.

"La idea es correr todo el Mundial"

Lucio Álvarez y copiloto “Es muy importante que el rally internacional vuelva a Argentina", destacó el piloto mendocino.

A sus 49 años, Lucio no vuelve solo por nostalgia. Empresario de medios y exportador, dice que esta nueva etapa la vive distinto: disfrutando.

Me gusta mucho, me siento muy bien, me divierto, la paso muy bien. Volver me pone muy contento Me gusta mucho, me siento muy bien, me divierto, la paso muy bien. Volver me pone muy contento

La idea es correr las cuatro fechas del Mundial: Ruta 40, Marruecos y Dubái. Y ahí definir si va por el Dakar 2027.

“Volver me pone muy contento. Es mi pasión. Ojalá el Ruta 40 quede como fecha fija del Mundial todos los años”.