20 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40 2026 en números: cifras récord y una edición histórica del Mundial de Rally Raid

El Desafío Ruta 40 2026 entre San Juan y Mendoza tendrá 151 pilotos inscriptos, más de 400 mecánicos y una estructura récord en el W2RC. Mirá el detalle.

El Desafío Ruta 40 2026 recorrerá San Juan y Mendoza con un despliegue histórico dentro del W2RC. &nbsp;

El Desafío Ruta 40 2026 recorrerá San Juan y Mendoza con un despliegue histórico dentro del W2RC.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 2026 ya empieza a palpitar una edición histórica dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y los números previos reflejan la magnitud que tendrá la competencia.

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Cuántos pilotos correrán el Desafío Ruta 40 2026

La edición 2026 tendrá un total de 151 pilotos inscriptos, consolidándose como una de las competencias más convocantes del calendario mundial de rally raid. La prueba reunirá protagonistas de las distintas categorías del W2RC, además de pilotos de la categoría Open y del Desafío Ansenuza.

Uno de los datos más llamativos será la presencia de siete competidores en Malle Moto, considerada la modalidad más extrema y sacrificada del rally raid. En esta categoría los pilotos corren sin asistencia mecánica, por lo que deben reparar sus propios vehículos al finalizar cada etapa.

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La enorme estructura que moverá el Ruta 40

Detrás de cada vehículo habrá una logística impresionante. Según los datos oficiales de la organización, más de 420 mecánicos y asistentes acompañarán a los equipos durante toda la competencia.

Además, el operativo contará con 135 vehículos de soporte, fundamentales para sostener el desarrollo deportivo y técnico de una carrera que atravesará terrenos muy exigentes entre San Juan y Mendoza.

A eso se sumará un equipo de más de 450 personas afectadas a la organización, incluyendo áreas de seguridad, cronometraje, asistencia médica, logística y coordinación general de cada etapa.

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El DR40 tendrá cobertura internacional récord

La cobertura mediática del Desafío Ruta 40 2026 también tendrá números históricos. La organización confirmó la presencia de 130 periodistas acreditados permanentes, además de la prensa local que se sumará en cada etapa.

La carrera tendrá difusión nacional e internacional a través de medios especializados en automovilismo y rally raid, reforzando el crecimiento global que viene mostrando la competencia en las últimas temporadas.

Otro de los números destacados será la presencia de representantes de 36 nacionalidades distintas entre pilotos, equipos, organización y medios acreditados.

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San Juan y Mendoza vuelven a recibir al Mundial de Rally Raid

La competencia comenzará en San Juan, pasará por San Rafael y luego regresará nuevamente a territorio sanjuanino, en un recorrido que volverá a poner a Cuyo en el centro de la escena internacional del deporte motor.

En Mendoza, especialmente en San Rafael, existe enorme expectativa por el impacto deportivo, turístico y económico que suele generar el paso del rally raid más importante del continente.

Con estas cifras, el Desafío Ruta 40 2026 se encamina a vivir una de las ediciones más grandes de toda su historia dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

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  • Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan

    511 km totales / 340 km de especial

  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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