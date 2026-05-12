El Desafío Ruta 40 2026 vuelve a Mendoza: historia, ganadores y etapas de una carrera legendaria

En apenas semanas, Argentina volverá a convertirse en el epicentro del Rally Raid internacional con la llegada del Desafío Ruta 40 YPF 2026, competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La carrera se disputará entre San Juan y San Rafael, tendrá cinco etapas y marcará el regreso de Mendoza a uno de los eventos más exigentes del planeta motor.
Además de reunir a figuras como Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb y Ricky Brabec, el DR40 volverá a tener fuerte protagonismo argentino.
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 10, 2026
Cómo llegan los argentinos al Desafío Ruta 40 2026
La fecha argentina del Mundial aparece como una gran oportunidad para varios representantes nacionales que vienen peleando posiciones importantes en el campeonato. En motos, Luciano Benavides llega como uno de los grandes candidatos en Rally GP. El salteño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene sosteniendo un ritmo competitivo frente a nombres pesados como Tosha Schareina, Daniel Sanders y Ricky Brabec.
En Challenger, Nicolás Cavigliasso se mantiene entre los protagonistas de una divisional extremadamente técnica y competitiva. A su vez, Valentina Pertegarini continúa consolidándose como una de las navegantes argentinas de mejor presente dentro del Rally Raid internacional.
— World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 1, 2026
La historia del Desafío Ruta 40 y sus grandes ganadores
El Desafío Ruta 40 nació en 2010 y rápidamente se transformó en una de las carreras más emblemáticas del Rally Raid sudamericano. Su identidad está directamente vinculada a la mítica Ruta Nacional 40, una de las carreteras más famosas del planeta.
Con el paso de los años, el DR40 recibió a campeones del Dakar y figuras internacionales de primer nivel, atravesando desiertos, cordillera, salares, dunas y caminos extremos a lo largo del país.
La competencia tuvo un parate entre 2019 y 2022, pero regresó en 2023 integrada al Campeonato Mundial de Rally Raid FIA-FIM (W2RC), recuperando inmediatamente su relevancia internacional.
DR40 (6)
Los principales ganadores históricos del Desafío Ruta 40
Con más de 5.000 kilómetros paralelos a la Cordillera de los Andes, atraviesa glaciares, desiertos, montañas, salares y viñedos. Esa diversidad geográfica es justamente la que convierte al Desafío Ruta 40 en una prueba extrema tanto para pilotos como para máquinas.
DR40 (8)
Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026
La edición 2026 tendrá un total de 2993 kilómetros, de los cuales 1726 km serán de especial.
El recorrido unirá San Juan con San Rafael y contará con terrenos extremadamente variados:
ríos secos
dunas
salares
ripio
navegación fuera de pista
sectores de alta montaña
Además, uno de los grandes atractivos será el regreso de San Rafael después de una década, con bivouac en el Centro de Congresos y Exposiciones.
DR40 (9)
Etapas del Desafío Ruta 40 2026
Etapa 1
Predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias.
Etapa 2
Arena y salares con sectores sinuosos y navegación técnica.
Etapa 3
Mezcla de dunas y ripio con tramos extremadamente exigentes.
Etapa 4
Paso por sectores de cordillera y altura, con gran desgaste físico y mecánico.
Etapa 5
Definición de la carrera en las dunas de Difunta Correa y la zona de Pie de Palo.
image
Mendoza vuelve al centro del Rally Raid mundial
El regreso del Desafío Ruta 40 a Mendoza representa mucho más que una carrera. La provincia volverá a recibir a los mejores pilotos del planeta, miles de fanáticos y equipos internacionales en una competencia que mezcla deporte extremo, turismo y escenarios naturales únicos.
Además, la presencia de varios argentinos peleando arriba convierte a esta edición en una de las más esperadas de los últimos años dentro del Rally Raid mundial.