12 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 2026 vuelve a Mendoza: historia, ganadores y etapas de una carrera legendaria

El duro Desafío Ruta 40 2026 pasará por la provincia de Mendoza tras una década. Historia, ganadores y cómo será el recorrido del W2RC. Mirá el detalle.

Se viene una gran prueba en el exigente Desafío Ruta 40.

Se viene una gran prueba en el exigente Desafío Ruta 40.

Por Sitio Andino Deportes

En apenas semanas, Argentina volverá a convertirse en el epicentro del Rally Raid internacional con la llegada del Desafío Ruta 40 YPF 2026, competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La carrera se disputará entre San Juan y San Rafael, tendrá cinco etapas y marcará el regreso de Mendoza a uno de los eventos más exigentes del planeta motor.

Además de reunir a figuras como Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb y Ricky Brabec, el DR40 volverá a tener fuerte protagonismo argentino.

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Cómo llegan los argentinos al Desafío Ruta 40 2026

La fecha argentina del Mundial aparece como una gran oportunidad para varios representantes nacionales que vienen peleando posiciones importantes en el campeonato. En motos, Luciano Benavides llega como uno de los grandes candidatos en Rally GP. El salteño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene sosteniendo un ritmo competitivo frente a nombres pesados como Tosha Schareina, Daniel Sanders y Ricky Brabec.

En Challenger, Nicolás Cavigliasso se mantiene entre los protagonistas de una divisional extremadamente técnica y competitiva. A su vez, Valentina Pertegarini continúa consolidándose como una de las navegantes argentinas de mejor presente dentro del Rally Raid internacional.

En la categoría Ultimate también habrá presencia mendocina con Lucio Álvarez, quien volverá a competir en suelo argentino tras su participación en Portugal. Otro de los focos estará puesto en Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, protagonistas en SSV y con posibilidades concretas de pelear por el campeonato.

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Carlos Sainz y las figuras que correrán en Argentina

La edición 2026 tendrá uno de los mejores listados de pilotos de toda la historia del Desafío Ruta 40.

Entre las principales figuras aparecen:

  • Carlos Sainz
  • Sébastien Loeb
  • Nasser Al Attiyah
  • Stéphane Peterhansel
  • Nani Roma
  • Lucas Moraes
  • Yazeed Al Rajhi
  • Seth Quintero
  • Henk Lategan

Uno de los grandes impactos fue la confirmación del regreso de Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar. El español competirá junto a Daniel Oliveras a bordo de una Ford Raptor T1+ dentro de la categoría Ultimate. La presencia de semejantes nombres eleva todavía más la expectativa alrededor de una competencia que volvió a posicionarse entre las más importantes del mundo.

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La historia del Desafío Ruta 40 y sus grandes ganadores

El Desafío Ruta 40 nació en 2010 y rápidamente se transformó en una de las carreras más emblemáticas del Rally Raid sudamericano. Su identidad está directamente vinculada a la mítica Ruta Nacional 40, una de las carreteras más famosas del planeta.

Con el paso de los años, el DR40 recibió a campeones del Dakar y figuras internacionales de primer nivel, atravesando desiertos, cordillera, salares, dunas y caminos extremos a lo largo del país.

La competencia tuvo un parate entre 2019 y 2022, pero regresó en 2023 integrada al Campeonato Mundial de Rally Raid FIA-FIM (W2RC), recuperando inmediatamente su relevancia internacional.

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Los principales ganadores históricos del Desafío Ruta 40

2024

  • Rally GP: Ricky Brabec
  • Ultimate: Yazeed Al Rajhi
  • Challenger: Rokas Baciuska

2023

  • Rally GP: Luciano Benavides
  • Autos: Nasser Al Attiyah

2018

  • Motos: Paulo Gonçalves
  • Autos: Sebastián Halpern

2017 Norte

  • Motos: Kevin Benavides
  • Autos: Orlando Terranova

2016

  • Motos: Kevin Benavides
  • Autos: Sebastián Halpern

2015

  • Motos: Paulo Gonçalves
  • Autos: Orlando Terranova

2014

  • Motos: Javier Pizzolito
  • Autos: Juan Manuel Silva

2013

  • Motos: Kurt Caselli
  • Autos: Nani Roma

2012

  • Motos: Pablo Rodríguez
  • Autos: Orlando Terranova

2011

  • Motos: Javier Pizzolito
  • Autos: Atilio Carignano

2010

  • Motos: Laurent Lazard
  • Autos: Hernán Kim / Luciano Gennoni
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La Ruta 40, el ADN de la competencia

La esencia del DR40 está ligada a la Ruta Nacional 40, una de las rutas más icónicas del mundo.

Con más de 5.000 kilómetros paralelos a la Cordillera de los Andes, atraviesa glaciares, desiertos, montañas, salares y viñedos. Esa diversidad geográfica es justamente la que convierte al Desafío Ruta 40 en una prueba extrema tanto para pilotos como para máquinas.

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Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026

La edición 2026 tendrá un total de 2993 kilómetros, de los cuales 1726 km serán de especial.

El recorrido unirá San Juan con San Rafael y contará con terrenos extremadamente variados:

  • ríos secos
  • dunas
  • salares
  • ripio
  • navegación fuera de pista
  • sectores de alta montaña

Además, uno de los grandes atractivos será el regreso de San Rafael después de una década, con bivouac en el Centro de Congresos y Exposiciones.

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Etapas del Desafío Ruta 40 2026

Etapa 1

Predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias.

Etapa 2

Arena y salares con sectores sinuosos y navegación técnica.

Etapa 3

Mezcla de dunas y ripio con tramos extremadamente exigentes.

Etapa 4

Paso por sectores de cordillera y altura, con gran desgaste físico y mecánico.

Etapa 5

Definición de la carrera en las dunas de Difunta Correa y la zona de Pie de Palo.

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Mendoza vuelve al centro del Rally Raid mundial

El regreso del Desafío Ruta 40 a Mendoza representa mucho más que una carrera. La provincia volverá a recibir a los mejores pilotos del planeta, miles de fanáticos y equipos internacionales en una competencia que mezcla deporte extremo, turismo y escenarios naturales únicos.

Además, la presencia de varios argentinos peleando arriba convierte a esta edición en una de las más esperadas de los últimos años dentro del Rally Raid mundial.

Embed - DR40 YPF 2026 - ¿Cómo será la carrera?

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