El Desafío Ruta 40 2026 vuelve a Mendoza: historia, ganadores y etapas de una carrera legendaria

Se viene una gran prueba en el exigente Desafío Ruta 40.

En apenas semanas, Argentina volverá a convertirse en el epicentro del Rally Raid internacional con la llegada del Desafío Ruta 40 YPF 2026 , competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La carrera se disputará entre San Juan y San Rafael , tendrá cinco etapas y marcará el regreso de Mendoza a uno de los eventos más exigentes del planeta motor.

Además de reunir a figuras como Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah, Sébastien Loeb y Ricky Brabec , el DR40 volverá a tener fuerte protagonismo argentino.

Llega a Mendoza una nueva edición del "Desafío Ruta 40" con figuras de renombre

La fecha argentina del Mundial aparece como una gran oportunidad para varios representantes nacionales que vienen peleando posiciones importantes en el campeonato. En motos, Luciano Benavides llega como uno de los grandes candidatos en Rally GP. El salteño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene sosteniendo un ritmo competitivo frente a nombres pesados como Tosha Schareina, Daniel Sanders y Ricky Brabec.

En Challenger, Nicolás Cavigliasso se mantiene entre los protagonistas de una divisional extremadamente técnica y competitiva. A su vez, Valentina Pertegarini continúa consolidándose como una de las navegantes argentinas de mejor presente dentro del Rally Raid internacional.

En la categoría Ultimate también habrá presencia mendocina con Lucio Álvarez, quien volverá a competir en suelo argentino tras su participación en Portugal. Otro de los focos estará puesto en Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, protagonistas en SSV y con posibilidades concretas de pelear por el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2053380293948489847&partner=&hide_thread=false Some riders changed teams.

Others changed categories.

Some got a little older…

But one thing never changed: the passion of the Argentine fans



Can’t wait to see you soon!



@desafioruta40ok I 24-29 May#W2RC #FIA #FIM #DesafioRuta40 pic.twitter.com/z0M2VD55dT — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 10, 2026

Carlos Sainz y las figuras que correrán en Argentina

La edición 2026 tendrá uno de los mejores listados de pilotos de toda la historia del Desafío Ruta 40.

Entre las principales figuras aparecen:

Carlos Sainz

Sébastien Loeb

Nasser Al Attiyah

Stéphane Peterhansel

Nani Roma

Lucas Moraes

Yazeed Al Rajhi

Seth Quintero

Henk Lategan

Uno de los grandes impactos fue la confirmación del regreso de Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar. El español competirá junto a Daniel Oliveras a bordo de una Ford Raptor T1+ dentro de la categoría Ultimate. La presencia de semejantes nombres eleva todavía más la expectativa alrededor de una competencia que volvió a posicionarse entre las más importantes del mundo.

La historia del Desafío Ruta 40 y sus grandes ganadores

El Desafío Ruta 40 nació en 2010 y rápidamente se transformó en una de las carreras más emblemáticas del Rally Raid sudamericano. Su identidad está directamente vinculada a la mítica Ruta Nacional 40, una de las carreteras más famosas del planeta.

Con el paso de los años, el DR40 recibió a campeones del Dakar y figuras internacionales de primer nivel, atravesando desiertos, cordillera, salares, dunas y caminos extremos a lo largo del país.

La competencia tuvo un parate entre 2019 y 2022, pero regresó en 2023 integrada al Campeonato Mundial de Rally Raid FIA-FIM (W2RC), recuperando inmediatamente su relevancia internacional.

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Los principales ganadores históricos del Desafío Ruta 40

2024

Rally GP: Ricky Brabec

Ultimate: Yazeed Al Rajhi

Challenger: Rokas Baciuska

2023

Rally GP: Luciano Benavides

Autos: Nasser Al Attiyah

2018

Motos: Paulo Gonçalves

Autos: Sebastián Halpern

2017 Norte

Motos: Kevin Benavides

Autos: Orlando Terranova

2016

Motos: Kevin Benavides

Autos: Sebastián Halpern

2015

Motos: Paulo Gonçalves

Autos: Orlando Terranova

2014

Motos: Javier Pizzolito

Autos: Juan Manuel Silva

2013

Motos: Kurt Caselli

Autos: Nani Roma

2012

Motos: Pablo Rodríguez

Autos: Orlando Terranova

2011

Motos: Javier Pizzolito

Autos: Atilio Carignano

2010

Motos: Laurent Lazard

Autos: Hernán Kim / Luciano Gennoni

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La Ruta 40, el ADN de la competencia

La esencia del DR40 está ligada a la Ruta Nacional 40, una de las rutas más icónicas del mundo.

Con más de 5.000 kilómetros paralelos a la Cordillera de los Andes, atraviesa glaciares, desiertos, montañas, salares y viñedos. Esa diversidad geográfica es justamente la que convierte al Desafío Ruta 40 en una prueba extrema tanto para pilotos como para máquinas.

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Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026

La edición 2026 tendrá un total de 2993 kilómetros, de los cuales 1726 km serán de especial.

El recorrido unirá San Juan con San Rafael y contará con terrenos extremadamente variados:

ríos secos

dunas

salares

ripio

navegación fuera de pista

sectores de alta montaña

Además, uno de los grandes atractivos será el regreso de San Rafael después de una década, con bivouac en el Centro de Congresos y Exposiciones.

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Etapas del Desafío Ruta 40 2026

Etapa 1

Predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias.

Etapa 2

Arena y salares con sectores sinuosos y navegación técnica.

Etapa 3

Mezcla de dunas y ripio con tramos extremadamente exigentes.

Etapa 4

Paso por sectores de cordillera y altura, con gran desgaste físico y mecánico.

Etapa 5

Definición de la carrera en las dunas de Difunta Correa y la zona de Pie de Palo.

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Mendoza vuelve al centro del Rally Raid mundial

El regreso del Desafío Ruta 40 a Mendoza representa mucho más que una carrera. La provincia volverá a recibir a los mejores pilotos del planeta, miles de fanáticos y equipos internacionales en una competencia que mezcla deporte extremo, turismo y escenarios naturales únicos.

Además, la presencia de varios argentinos peleando arriba convierte a esta edición en una de las más esperadas de los últimos años dentro del Rally Raid mundial.