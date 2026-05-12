Guía completa de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 con horarios, historial y candidatos

El Torneo Apertura 2026 de Fútbol entra en su momento más caliente con los cuartos de final ya confirmados. Entre martes y miércoles, ocho equipos buscarán meterse entre los cuatro mejores del campeonato en duelos de eliminación directa que paralizarán al fútbol argentino.

Con el corazón, River se metió en cuartos del Apertura tras vencer a San Lorenzo desde los penales

Los cuartos de final del Apertura se disputarán entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, con cuatro encuentros que definirán a los semifinalistas del certamen organizado por la AFA .

El primer duelo será entre Belgrano y Unión , el martes desde las 19 en el estadio Julio César Villagra. Más tarde, a las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en La Paternal.

La continuidad llegará el miércoles con uno de los cruces más atractivos: Rosario Central frente a Racing, desde las 18.45 en el Gigante de Arroyito. Finalmente, la llave se cerrará con River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 21.30 en el Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2054033827912118403&partner=&hide_thread=false ¡Momento de definición! Hoy se pondrán en marcha los #CuartosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 pic.twitter.com/3tGQpHqXBL — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 12, 2026

Belgrano vs. Unión: el Pirata quiere hacer pesar Alberdi

Belgrano llega fortalecido tras cerrar una sólida fase regular y apoyado en una estadística clave: acumula tres victorias consecutivas como local. El equipo cordobés terminó quinto en la Zona B y ahora intentará aprovechar el impulso de su gente. Enfrente estará un Unión que consiguió la clasificación en la última fecha y que se transformó en una de las sorpresas de la Zona A. El Tatengue ingresó como octavo, pero mostró personalidad en momentos determinantes.

El historial favorece claramente al conjunto cordobés. En Primera División disputaron 27 partidos: Belgrano ganó 13 veces, Unión apenas 3 y empataron 11 encuentros. El árbitro del partido será Andrés Merlos.

Cómo llegan Argentinos, Huracán, Racing y Rosario Central

Argentinos Juniors y Huracán protagonizarán uno de los cruces más interesantes desde lo futbolístico. El Bicho fue uno de los equipos más ofensivos del torneo y convirtió una gran cantidad de goles durante la fase regular. Huracán, en cambio, construyó su clasificación desde otro lugar: la solidez defensiva. El Globo apenas recibió goles en las últimas cinco jornadas y encontró regularidad en la recta final del campeonato.

El historial marca una ventaja importante para Huracán. En 132 partidos oficiales, el Globo ganó 55 veces, Argentinos se impuso en 36 oportunidades y empataron 41 encuentros. Por otro lado, Rosario Central y Racing animarán un choque cargado de historia y presión. El Canalla convirtió el Gigante de Arroyito en una verdadera fortaleza y lleva más de diez partidos sin perder en condición de local.

Racing aparece como uno de los equipos más peligrosos pese a haber ingresado ajustadamente a los playoffs. La Academia cuenta con jugadores de jerarquía y experiencia en instancias decisivas. El historial entre ambos es muy parejo: jugaron 159 partidos, con 64 victorias para Racing, 53 para Rosario Central y 42 empates. Darío Herrera será el árbitro del encuentro.

River Plate y Gimnasia cierran una llave cargada de presión

River Plate aparece como uno de los máximos candidatos al título y buscará ratificarlo frente a Gimnasia LP en el estadio Monumental. El equipo de Martín Demichelis terminó segundo en la Zona B y llega con un plantel repleto de variantes ofensivas. Sin embargo, Gimnasia intentará dar el golpe. El Lobo logró clasificarse tras una victoria agónica en la última fecha y afrontará el partido sin la presión que recae sobre River.

La historia entre ambos muestra una marcada superioridad del Millonario. En 166 partidos disputados durante la era profesional, River ganó 90 encuentros, Gimnasia 34 y empataron en 42 ocasiones. Más allá de los antecedentes, el formato de eliminación directa abre la puerta a cualquier sorpresa. River sabe que cualquier error puede costarle la clasificación, mientras que Gimnasia buscará aprovechar la ansiedad del favorito.

Leandro Rey Hilfer será el encargado de dirigir el encuentro decisivo.

El Apertura 2026 entra en zona de definición

Los cuartos de final del Apertura reúnen a equipos históricos, estadios calientes y contextos muy diferentes. Hay candidatos claros como River y Rosario Central, equipos sólidos como Belgrano y Argentinos Juniors, y sorpresas que intentarán seguir haciendo historia, como Unión y Gimnasia.

Además del peso de los planteles, la localía aparece como un factor determinante en una instancia donde no hay margen de error. Cada detalle puede inclinar una serie que se resolverá en apenas 90 minutos. La expectativa es total porque el torneo comienza a entrar en esa etapa donde las estadísticas muchas veces quedan de lado y aparece el carácter de los equipos que quieren pelear por el título.

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