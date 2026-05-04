4 de mayo de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Victoria en el último partido del semestre para el Club Atlético Gimnasia y Esgrima

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima superó esta tarde en su estadio a Denfensa y Justicia por 2 a 1 en el encuentro final de la fase clasificatoria del Torneo Apertura.

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Por Sebastián Colucci

En el cierre del Torneo Apertura, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza superó por 2 a 1 al Club Social y Deportivo Defensa y Justicia en la última fecha de la fase clasificatoria, cerrando una buena producción en sumatoria de puntos en el primer semestre del año.

El Lobo tuvo un primer tiempo dispar, producto de la insistencia del Halcón de Varela por conseguir tres puntos que lo depositaran en octavos de final del torneo. Con Rubén Botta y Juan Manuel Gutiérrez buscando doblegar a la línea defensiva del equipo mendocino la visita tuvo una pequeña ventaja sobre el local y asi fue que en el minuto 12 Portillo llegó a la apertura del marcador ratificando el hambre por los tres puntos que venía a buscar Defensa.

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Mondino desde atrás ordenaba a sus compañeros, Gimnasia emparejaba las acciones y "sacaba cabeza" en pos de la igualdad, que se terminó dando con la definición de Ezequiel Muñoz en el minuto 30. Hasta el final del primer tiempo ambos contaron con avances favorables pero pocos profundos para vulnerar las vallas.

En la segunda parte, con mismos argumentos, pero con el blanquinegro más cauteloso en lo defensivo y apostando a la contra, pudo Luciano Cingolani marcar el tanto que a la postre sería el definitivo.

Defensa y Justicia fue a buscar la igualdad y una esperanza para obtener lo que venía a buscar, pero bien parado el Lobo y defendiendo con uñas y dientes aguantó el resultado favorable y se quedó con los tres puntos, concluyendo el año en muy buena forma e igualando la línea del propio Defensa y Justicia

Sintesís del triunfo del Club Atlético Gimnasia y Esgrima en Mendoza

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