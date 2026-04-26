La Súper Lepra: Independiente Rivadavia arrasó en el clásico y lidera todo en 2026

Mendoza se detuvo, pero lo que vino después fue un sacudón que todavía resuena. El Club Sportivo Independiente Rivadavia no solo goleó 5-1 a Gimnasia en el superclásico mendocino, sino que terminó de confirmar que atraviesa uno de los momentos más impactantes de su historia . Un equipo que gana, que arrasa, que lidera todo y que empieza a construir algo que va mucho más allá de un resultado.

Tuvieron que pasar años para volver a ver este duelo en Primera. Y cuando volvió, la Lepra lo transformó en una paliza inolvidable . Empezó perdiendo a los 27 segundos, pero no se desordenó. Al contrario: reaccionó, creció y lo dio vuelta con autoridad.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Berti y Franco, la contracara en los vestuarios tras la goleada de la Lepra en el clásico

Desde el empate de Studer, el partido cambió de dueño . Florentín y Bottari se hicieron gigantes en el medio, Matías Fernández conectó todo y Villa rompió por las bandas , mientras que Sartori y Arce hicieron lo que marcan las rachas fuertes: convertir y aparecer en los momentos justos.

El segundo tiempo fue directamente una exhibición. Cada ataque fue gol, cada error rival se pagó caro y el 5-1 terminó siendo un reflejo de la diferencia real que hubo en la cancha .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2048507098154029300&partner=&hide_thread=false En tierra de Caudillo no hay lobo que camine. pic.twitter.com/Y5UUKlzoIg — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 26, 2026

Un presente que rompe todos los moldes

Pero lo de Independiente no se explica solo por este partido. Es un equipo que lidera todo lo que juega y que se posiciona como el más fuerte del momento en el fútbol argentino.

Es el primero en su zona del Apertura y también en la tabla general, con una ventaja que le permite mirar a todos desde arriba. Fue el primero en clasificarse a los playoffs y, además, se convirtió en el primer mendocino en asegurarse el liderazgo de una tabla general a falta de dos fechas.

No es casualidad tampoco que sea el equipo que más ganó, el que más goles convirtió y uno de los pocos que no perdió contra los llamados grandes, sosteniendo además un invicto sólido fuera de casa.

De Mendoza al continente: una Lepra que trasciende

El impacto de este equipo no se queda en lo local. Independiente Rivadavia es el campeón vigente de la Copa Argentina y hoy también pisa fuerte en la Copa Libertadores, donde lidera su grupo con puntaje ideal.

Ya dejó su marca con una victoria histórica en el Maracaná ante un campeón del continente como Fluminense, algo que ningún otro equipo mendocino había conseguido. Y no solo eso: también logró convertir en ese escenario, sumando otro hito que lo mete en la historia grande.

Incluso en detalles finos, el equipo sigue dejando huella: consiguió uno de los goles más rápidos en la historia de la Libertadores, en una muestra más de un equipo que golpea cuando menos lo esperás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2048499745904083371&partner=&hide_thread=false CLÁ5ICO ES EL RESULTADO. ¿NO? pic.twitter.com/Bj7peR7Del — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 26, 2026

Un equipo que juega, gana y convence

Hay algo que explica todo: el funcionamiento. La Lepra no sólo gana, sino que lo hace con autoridad, con identidad y con un grupo que se potencia partido a partido.

Sebastián Villa se transformó en el máximo asistidor, los delanteros convierten, el mediocampo domina y el equipo responde incluso en los momentos más incómodos, como lo hizo en el clásico tras empezar abajo.

El hincha lo siente. Lo empuja. Lo acompaña. Y el equipo devuelve con resultados.

Lo que viene para la Lepra

El equipo de Berti no frena:

Jueves: recibe a La Guaira por Copa Libertadores en el Malvinas desde las 19hs.

recibe a La Guaira por Copa Libertadores en el Malvinas desde las 19hs. Por el torneo: visitará a Aldosivi

Preguntas clave sobre el triunfo de Independiente Rivadavia

¿Por qué se habla de la “Súper Lepra”?

Porque lidera todas las tablas, arrasa en resultados y atraviesa un momento histórico.

¿Qué logró en el clásico mendocino?

Goleó 5-1 a Gimnasia en un partido histórico.

¿Cómo está en el torneo local?

Primero en su zona y en la tabla general.

¿Qué hizo en la Copa Libertadores?

Ganó en el Maracaná y lidera su grupo con puntaje ideal.

¿Qué lo diferencia del resto?

Su efectividad, su funcionamiento y su regularidad.